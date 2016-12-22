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Литва предоставила убежище двум подвергшимся преследованиям геям из Чечни
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Вчера, 18:21
Наталья Демченко
Литва предоставила убежище двум подвергшимся преследованиям геям из Чечни

Линас Линкявичюс

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Литва предоставила визы двум жителям Чечни, которые подверглись преследованию из-за нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщил глава МИДа республики Линас Линкявичюс

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что его ведомство выдало визы двум жителям Чечни, которые подверглись преследованию из-за своей сексуальной ориентации, сообщает агентство BNS.

​«Могу подтвердить, что мы выдали визы двум приехавшим из Чечни, которые пострадали в результате преследований из-за их сексуальной ориентации», — сказал министр.

Линкявичюс отказался сообщить какие-либо подробности о типе выданного документа (удостоверение о регистрации иностранного лица и разрешение на постоянное или временное проживание; статус беженца), но подчеркнул, что Литва стала одной из первых стран в ЕС, которая приняла подвергавшихся преследованиям геев из Чечни. Он также сообщил, что Вильнюс координирует свои действия в этом отношении с союзниками.

«Мы последовательно поднимали эти вопросы и в формате ЕС, и в парламентских структурах Совета Европы — как относительно возможной помощи, так и по вопросу предоставления убежища. Мы координируем свои действия с союзниками, потому что в этом участвуют и другие страны», — сказал министр.

Материал о притеснении геев в Чечне опубликовала в апреле «Новая газета». В статье говорилось о массовых арестах представителей ЛГБТ-сообщества в республике, а также о том, что власти Чечни задержали по меньшей мере 100 человек. По данным издания, как минимум трое из них были убиты.

После публикации материала исламские богословы на собрании 3 апреля приняли заявление с угрозами в адрес журналистов и обвинили их в клевете. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал публикацию «Новой газеты» «абсолютной ложью», а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что в Кремле о преследовании геев в Чечне ничего не известно.

Позднее «Новая газета» сообщила, что на территории Чечни существуют «секретные тюрьмы» для геев. Глава Чечни Рамзан Кадыров эти обвинения также опроверг и заявил, что в Чечне вообще нет геев.

Тема положения геев в Чечне также поднималась во время встречи президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель 2 мая. Меркель попросила российского президента «оказать влияние» и обеспечить «сохранение прав меньшинств».

На следующий день, 3 мая, главы МИД Франции, Великобритании, Германии, Нидерландов и Швеции написали в мае письмо Сергею Лаврову по поводу сообщений о притеснении гомосексуалов в Чечне, передавала радиостанция France International. Однако представитель МИД России Мария Захарова заявила, что письмо в ведомство не поступало, и назвала это сообщение «очередной информационной кампанией».

Путин 5 мая поддержал предложение уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой о создании специальной группы для рассмотрения обращений «лиц нетрадиционной ориентации», жалующихся на нарушение их прав в Чечне, и пообещал подключить руководителей Генпрокуратуры и МВД. «Это само собой разумеется. Надеюсь, коллеги откликнутся и вас поддержат», — сказал президент.

В тот же день Рамзан Кадыров сообщил о готовности властей республики сотрудничать с федеральными органами в расследовании сообщений о притеснении геев. В то же время Кадыров отметил, что в чеченском обществе «нет самого явления, именуемого нетрадиционной ориентацией», и заявил, что считает несостоятельными разговоры о том, что в Чечне люди боятся обращаться в правоохранительные органы.

16 мая три французские ЛГБТ-ассоциации — Stop Homophobie, Mousse и Comité Idaho France — обратились в Международный уголовный суд с просьбой расследовать притеснения гомосексуалов в Чечне. 

Теги
Литва, геи в Чечне
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