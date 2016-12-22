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Путин назвал «шизофренией» обвинения Трампа в передаче России секретов
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14:55
Наталья Демченко
Путин назвал «шизофренией» обвинения Трампа в передаче России секретов

Владимир Путин

Фото: Павел Головкин / AP
Владимир Путин назвал «политической шизофренией» обвинения в адрес президента США Дональда Трампа в том, что он выдал секретную информацию во время встречи с российскими дипломатами 10 мая, и в шутку пообещал вынести главе МИД России Сергею Лаврову выговор

Президент России Владимир Путин назвал «политической шизофренией» обвинения в адрес президента США Дональда Трампа в том, что он выдал секретную информацию во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком, передает «Интерфакс».

«Мы видим, что в Соединенных Штатах развивается политическая шизофрения, ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты», — заявил президент России во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Италии Паоло Джентилони. По словам Путина, такие обвинения вызывают в Росссии «озабоченность» из-за того, что «трудно себе представить», что еще могут придумать люди, которые «генерируют» подобную «чушь» и «бред».

Президент России также пошутил, что ему «придется объявить выговор» Сергею Лаврову за то, что он​ «этими секретами» не поделился. «Ни со мной, ни с представителями спецслужб России, это очень плохо с его стороны», — сказал Путин.

Президент России высоко оценил результаты встречи Сергея Лаврова в Дональдом Трампом. «Что касается результатов визита министра иностранных дел Лаврова в США и его встречи с президентом Трампом: мы их оцениваем высоко», — сказал он.

В понедельник, 15 мая, газета The Washington Post опубликовала статью, в которой утверждалось, что во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком президент США Дональд Трамп передал им информацию «высшей степени секретности». В статье со ссылкой на источник в администрации США также говорилось, что это «поставило под угрозу важнейший источник информации об ИГ» (террористическая организация «Исламское государство» запрещена в России).

После встречи с премьер-министром Италии, Путин также заявил, что Москва готова предоставить сенату и конгрессу США запись этих переговоров. «Если администрация Соединенных Штатов сочтет возможным, мы готовы предоставить запись беседы Лаврова с Трампом в Сенат и Конгресс США», — сказал он и подчеркнул, что это может произойти в том случае, «если американская администрация этого захочет».

Помощник российского президента Юрий Ушаков пояснил, что во время встреч на таком уровне «аудиозапись не ведется». «Ведется запись (скрипт) человеком, который специально присутствует на беседах», — передают «РИА Новости» комментарий Ушакова.

Ранее, отвечая на обвинения в передаче секретов США России, Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что в качестве президента США имел полное право делиться с представителями России информацией о «фактах, касающихся терроризма и безопасности полетов».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал «ерундой» сообщения о том, что в ходе встречи с российскими дипломатами Трамп рассекретил важную информацию, а официальный представитель МИД Мария Захарова призвала не читать американские газеты. «Их [американские газеты] можно использовать по-разному, но читать не надо: последнее время это уже не только вредно, но и опасно», — написала Захарова на своей странице в Facebook, напомнив, что ранее предупреждала о готовящихся в США публикациях, которые в дипломатическом ведомстве считают недостоверными. 

Теги
США, Владимир Путин, Дональд Трамп
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