Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг вышла на свободу

Челси Мэннинг Фото: Courtesy U.S. Army / ReutersЧелси МэннингЧелси Мэннинг

Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг, осужденная на 35 лет, вышла на свободу. Она провела в заключении семь лет

Челси Мэннинг, осужденная на 35 лет за передачу секретных дипломатических и военных документов WikiLeaks, вышла на свободу, передает Би-би-си.

Бывший президент США Барак Обама смягчил приговор Мэннинг 18 января 2017 года — за два дня до того, как уступил свой пост Дональду Трампу. Как пояснили в Белом доме, в отличие от Эдварда Сноудена, который «упал в объятия противника», Мэннинг признала свою вину и прошла через судебный процесс.

Представитель Обамы также подчеркнул, что документы, которые похитила Мэннинг, не представляли такой угрозы для государственной безопасности Соединенных Штатов, как материалы, оказавшиеся в распоряжении Сноудена.

В декабре 2016 года около 100 тыс. человек подписали онлайн-петицию, в которой призвали пересмотреть дело Мэннинг. В сентябре прошлого года в Twitter WikiLeaks появилось сообщение о том, что основатель портала Джулиан Ассанж готов предстать перед судом в США в случае, если Мэннинг будет помилована.

Брэдли Мэннинг, позднее объявивший о смене пола и имени, поступил на службу в Вооруженные силы США в 2009 году. Первые публикации документов, переданных Мэннинг WikiLeaks, начались в феврале 2010 года, а в ​мае бывшего аналитика разведки США задержали и поместили под стражу.

Находясь в заключении, Мэннинг стал называть себя женщиной и просить о проведении гормональной терапии и операции по смене пола. Обвинительный приговор Мэннинг был вынесен в 2013 году. Она должна была выйти на свободу в 2045-м.