В Кремле прокомментировали обвинения в кибератаке на сайт Порошенко

Дмитрий Песков Фото: Сергей Карпухин / Reuters

В Кремле ответили на обвинения в адрес России в организации кибератак на сайт украинского президента. Это лишний раз демонстрирует «оголтелую русофобскую направленность» политики Киева, заявил Дмитрий Песков

Обвинения в организации кибератаки на сайт украинского президента Петра Порошенко, прозвучавшие в адрес России, демонстрируют «оголтелую русофобскую направленность» политики Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Отсутствие какой-либо конкретики лишний раз подтверждает абсолютную безосновательность подобных обвинений. А на фоне принятых вчера решений украинской стороны — лишний раз демонстрирует оголтелую русофобскую направленность политики Киева», — сказал Песков.

Накануне, после того как Порошенко издал указ о введении санкций в отношении ​российских физических и юридических лиц, ​заместитель главы администрации президента Украины Дмитрий Шимкив заявил, что сайт ведомства подвергается организованной DDOS-атаке с сервисов «Яндекса» и «ВКонтакте»

«Мы видим ответ россиян на указ президента, где упомянуто закрытие доступа к российским социальным сетям. Интернет-сайт президента испытывает организованные атаки: мы видим имитацию переходов и DDOS-атаку из ресурсов «Яндекса» и VK, что создает искусственный трафик, чтобы загрузить и положить сервера АП», — заявил Шимкив.

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Указ президента Порошенко №133/2017 о введении санкций против 468 российских и украинских компаний, а также 1228 физических лиц вступил в силу в среду, 17 мая. Более половины компаний и физических лиц, указанных в документе, ранее уже были внесены в санкционные списки указами, подписанными Порошенко в 2015–2016 годах. Новым указом эти документы объявлены утратившими силу, а упомянутые в них компании и физические лица перенесены в новый черный список.

Под санкциями, в частности, оказались сервисы «Яндекса» и Mail.Ru Group, в том числе соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Порошенко объявил об отказе от ведения официальных страниц президента Украины в российских социальных сетях и призвал соотечественников последовать его примеру​. Блокировку ресурсов украинский лидер объяснил соображениями безопасности.