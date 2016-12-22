Киев заявил об отсутствии плана силового возврата Донбасса

Степан Полторак Фото: Сергей Чужаков / АР

Министерство обороны Украины не планирует военным путем возвращать контроль над отдельными районами Донецкой и Луганской областей, заявил в ходе визита в Германию глава ведомства Степан Полторак

Руководство Украины не намерено восстанавливать контроль над отдельными районами Донбасса с помощью военной операции. Об этом в ходе визита в ФРГ заявил министр обороны страны Степан Полторак, сообщает Deutsche Welle.

«Мы не рассматриваем вопрос решения проблемы захвата территории Донецка и Луганска военным путем. Но каждый гражданин Украины будет защищать каждый сантиметр своей земли, если Россия одобрит решение об открытой агрессии», — заявил Полторак.

​Министр анонсировал также ряд важных решений правительства и президента для возвращения неподконтрольных регионов, однако ничего конкретного при этом не озвучил.

Во время визита в Германию Полторак провел переговоры с министром обороны ФРГ Урсулой фон дер Ляйен. Как сообщает «Укринформ», они договорились активизировать сотрудничество по ряду направлений. «Германия для нас стратегический партнер. Но так получилось, что более десяти лет сотрудничество на уровне министерств обороны было недостаточно эффективным, по моему мнению: за это время ни разу министр обороны Украины не был в Германии, министр обороны ФРГ не был в Украине», — сказал Полторак и добавил, что пригласил немецкую коллегу в Киев.

«Речь идет о вопросах оказания советнической помощи, профессиональной подготовки, связанных с предоставлением медицинской помощи и реабилитации наших военных, об обмене информацией между нашими структурами Министерства обороны; вопросах, связанных с подготовкой личного состава», — пояснил глава Минобороны Украины.

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8 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал указ «Об утверждении годовой национальной программы под эгидой комиссии Украина — НАТО на 2017 год». Она предусматривает дальнейшее развитие политического диалога Украины с НАТО и наращивание всеохватывающего практического сотрудничества с альянсом. При этом будут задействованы экспертные, финансовые, материально-технические возможности блока и входящих в него стран «для усиления обороноспособности Украины и возможности противостоять российской агрессии».



Как следует из текста указа, программа включает мероприятия по проведению реформ во всех важных сферах функционирования государства, от сектора безопасности и обороны и ключевых социально-политических и правовых реформ до борьбы с коррупцией и децентрализации. Целью этих преобразований является приближение Украины к стандартам НАТО.

В конце апреля издание Foreign Policy сообщило, что США в 2018 году планируют сократить финансовую помощь Украине на 69%. Согласно принятому бюджету изначально ей планировали предоставить более $570 млн, однако эту сумму сократили до $177 млн. Документ также предусматривает сокращение помощи и другим развивающимся странам.