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Мосгордума приняла столичный закон о реновации
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13:28
София Сарджвеладзе
Мосгордума приняла столичный закон о реновации
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Мосгордума приняла законопроект о дополнительных гарантиях юридических и имущественных прав москвичей при реализации программы реновации

За законопроект и в первом, и во втором чтениях проголосовали 34 депутата, против — четыре. Кроме того, 33 депутата поддержали поправку о том, что власти должны содействовать при переезде многодетным семьям. При этом были отклонены поправки, требующие внести изменения в генплан, а также гарантировать жителям при выборе вариантов переселения не менее трех равнозначных квартир, передает корреспондент РБК.

Законопроект представили глава Москомархитектуры Юлианна Княжевская и председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству Степан Орлов. Отвечая на вопросы депутатов, Княжевская отметила, что решение о сносе будет приниматься по каждому конкретному дому. Если один дом в квартале проголосует против сноса, его оставят. Генплан Москвы предусматривает снос 8 тыс. многоквартирных домов, по словам Княжевской. Орлов заявил, что после запуска программы реновации все остальные городские программы, в том числе капитального ремонта, будут действовать в полном объеме.

КПРФ не поддержала законопроект. Такое решение было принято городским комитетом, заявил глава фракции Андрей Клычков. Он также призвал мэра Сергея Собянина выступить в Мосгордуме с докладом о программе. Депутат Антон Палеев заявил, что в первую очередь надо переселять жителей из малоэтажных домов в Новой Москве.

Во время прений представитель Мосгордумы в Совете Федерации Зинаида Драгункина назвала действия Собянина «героическими». Глава комиссии по экологической политике Зоя Зотова обвинила оппозицию в «массированном давлении на жителей», а депутат Николай Зубрилин выступил против наделения столичных властей широкими полномочиями, поскольку в стране нет военного положения. Депутат Виктор Кругляков напомнил членам КПРФ, которые «защищают частную собственность», об экспроприации и коллективизации. ​

Законопроект «О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве» внес 13 мая в столичный парламент мэр Сергей Собянин. Согласно документу, дом включается в программу сноса, если за это проголосуют две трети собственников и социальных нанимателей. Жители вправе выйти из программы в любое время до заключения первого договора мены квартир.

Также москвичи получат равнозначную по площади квартиру с отделкой комфорт-класса бесплатно и в собственность (наниматели смогут оформить новое жилье в соцнайм). Расселять жителей пятиэтажек обещают исключительно в пределах их прежних районов. Исключение составят жители Зеленограда и Новой Москвы, которых могут переселить внутри округа. При желании собственники смогут получить равноценную квартиру или денежную компенсацию в размере рыночной стоимости прежней недвижимости.

Фотогалерея Митинг против сноса пятиэтажек. Фоторепортаж В Москве прошел митинг против сноса пятиэтажек. По данным организации «Белый счетчик», согласованная с властями акция на проспекте Сахарова собрала более 20 тыс. человек... Показать 14 фотографий

На 5 июля запланировано второе чтение в Госдуме федерального законопроекта, который наделяет столичные власти широкими полномочиями по сносу пятиэтажек и других домов. Поправки ко второму чтению будут подготовлены до 21 июня. 

Теги
законопроект, Мосгордума, Сергей Собянин, реновация, пятиэтажки
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