Командование Пешмерга назвало действия иракской армии объявлением войны

В заявлении подчеркивается, что атака на Киркук была произведена иракцами с использованием оружия, предоставленного им для борьбы с ИГ

Курдские военные (Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters)

Главное командование курдских военизированных формирований Пешмерга обвинило иракских военных в начале войны против курдов и пообещало, что правительство Хайдера аль-Абади заплатит за свои действия «высокую цену».

«Волю народа Курдистана невозможно сломить и так же невозможно для нас позволить врагам Курдистана победить», — говорится в заявлении командования Пешмерга, опубликованном курдским агентством новостей Rudaw.

В документе действия иракской армии и союзных ей шиитских ополченцев «Хашд аш-Шааби», вытеснивших курдских военных из некоторых районов близ города Киркук, названы «очевидным объявлением войны народу Курдистана» и «местью жителям Киркука», поддержавшим независимость Курдистана.

Командование Пешмерга заверило, что подконтрольные ему отряды сражаются храбро, а отдельные неудачи объясняются наличием у иракцев современного оружия американского производства, которое передавалось Ираку для борьбы с «Исламским государством» (ИГ, организация запрещена в России), а также предательством некоторых представителей Патриотического союза Курдистана (ПСК).

Представитель Пешмерга Халгурд Хикмат пояснил, что все покинувшие поле боя подвергнутся военному суду, и заверил, что после подхода подкреплений контроль над оставленными ранее курдами районами будет восстановлен.

«На последующих этапах вы увидите, как мы сломаем нос «Хашд аль-Шааби», — сказал Хикмат.

16 октября иракские власти объявили о восстановлении их военными контроля над некоторыми нефтяными месторождениями в окрестностях Киркука и занятии ими аэропорта города и авиабазы. Сам город пока контролируется бойцами Пешмерга.