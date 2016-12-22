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Павленский поджег в центре Парижа здание Банка Франции
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Павленский поджег в центре Парижа здание Банка Франции
Политика, 11:41
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Павленский поджег в центре Парижа здание Банка Франции
Покинувший Россию художник-акционист Петр Павленский в ночь на понедельник, 16 октября, провел акцию в центре Парижа. На этот раз он призвал к революции и поджег здание Банка Франции, после чего был задержан полицией
Фото: Sarah Hurst‏ @Life_Disrupted / twitter

Художник-акционист Петр Павленский задержан правоохранительными органами Парижа в связи с поджогом здания Банка Франции в центре столицы.

Репортаж об акции опубликовало фотоагентство Divergence Image. В подписи к фотографиям говорится, что Павленский призывал к «великой французской революции» и утверждал, что «банкиры заняли место монархов». Одну из фотографий акции агентство опубликовало в своем Twitter.

Официально полиция Парижа эту информацию еще не подтвердила.

Французские власти предоставили политическое убежище Павленскому после того, как в январе 2017 года он уехал из России.

«По последним моим данным он [Петр Павленский] находился во Франции, в Париже. Я не представлю его интересы во Франции. Все акции, которые он планирует, об этом никогда ни при каких обстоятельствах не узнает никто. Я такой информацией не владею», — рассказала РБК адвокат Ольга Динзе.

В 2016 году после акции по поджогу двери в здании ФСБ на Лубянке суд оштрафовал Павленского на 500 тыс. рублей, признав его виновным в «уничтожении или повреждении объектов культурного наследия или культурных ценностей» (ст. 243 УК). До этого широкий резонанс вызвала акция, которая прошла 10 ноября 2013 года на Красной площади. Там обнаженный художник прибил свою мошонку гвоздем к брусчатке. Юридических последствий этот инцидент не имел.

Материал дополняется​

Авторы: Владислав Гордеев, Екатерина Костина.
Теги: Париж , Петр Павленский , Банк Франции
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