Избирком аннулировал результаты выборов в подмосковном Видном

Избирательная комиссия Московской области приняла решение отменить результаты прошедших в единый день голосования выборов в городе Видное. Причины отмены итогов голосования пока не известны

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Территориальная избирательная комиссия Ленинского района Московской области отменила результаты выборов главы и депутатов подмосковного города Видное. Об этом сообщил РБК секретарь регионального избиркома Игорь Кудрявин.

Он не уточнил, по какой причине было принято такое решение. В разговоре с ТАСС он уточнил, что «на это были веские основания». «Интерфакс» указывает, что подробности избирком Московской области сообщит в понедельник, 18 сентября.

Депутат прошлого и нынешнего созыва Анатолий Хомяков в разговоре с местным изданием «Видновский край» пояснил, что отмена результатов последовала «после разгрома «Единой России» на депутатских выборах в Видном».

В единый день голосования в Видном состоялись выборы главы муниципалитета и депутатов в местные органы власти. Большинство голосов (30,36%) получил кандидат от «Единой России» Моисей Шамаилов. Большинство прошедших в совет депутатов политиков, согласно итогам выборов, были из КПРФ — десять депутатов, следом за ними шли представители «Единой России» — пять человек. Также в администрацию Видного вошли два депутата от фракции ЛДПР, по одному от «Справедливой России» и Партии роста​, а также один самовыдвиженец.

В областную избирательную комиссию в день голосования поступило всего 17 жалоб, как заверили в пресс-службе комиссии, все они были устранены в рабочем порядке.