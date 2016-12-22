Путин увидел «самое главное» для себя в президенте Киргизии

Президент Владимир Путин заявил, что больше всего в людях ценит умение держать слово и выполнять договоренности, надежность. По его словам, такими качествами в полной мере обладает президент Киргизии Алмазбек Атамбаев

Алмазбек Атамбаев и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин в интервью киргизской журналистке заявил, что больше всего в людях ценит надежность. Этим качеством обладает, по его мнению, президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, которому в ноябре предстоит пройти через президентские выборы. Интеврью опубликовано на сайте телеканала РЕН TV.

«Самое главное для меня — это надежность; одна из важнейших характеристик надежности — это умение исполнять то, о чем договаривались, держать слово», — сказал Путин.

По мнению президента России, Атамбаев обладает этим качеством. «Он человек, который держит слово. С ним сложно договариваться, но если уж о чем-то договорились, — он идет до конца в исполнении тех договоренностей, которые достигнуты. Что и я стараюсь делать со своей стороны. Я это в людях очень ценю», — пояснил президент России.

Путин также сказал, что «Газпром» в ближайшие годы может вложить 100 млрд руб.в энергетику Киргизии, при этом уровень газификации республики будет доведен до 60%.

Эти же цифры Путин называл в июне 2017 года после переговоров с Атамбаевым. Тогда президент отметил, что Россия регулярно и в основном безвозмездно помогает киргизской экономике. Российская сторона вложила $500 млн в капитал российско-киргизского фонда развития, который профинансировал 28 проектов в Киргизии, еще в районе 700 будет кредитовано через банки этой страны. Всего Россия выдала Киргизии кредитов на сумму $230 млн, а на поддержку госбюджета страны Россия каждый год выделяет $30 млн, говорилось в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.