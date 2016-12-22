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США засекретили «катастрофу российского Су-27» на испытаниях в Неваде
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США засекретили «катастрофу российского Су-27» на испытаниях в Неваде
Политика, 08:14
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США засекретили «катастрофу российского Су-27» на испытаниях в Неваде
Информация о авиакатастрофе 5 сентября на авиабазе в Неваде является секретной, заявили представители ВВС США. Ранее СМИ сообщили, что там при испытаниях американскими летчиками разбился военный самолет российского производства
Фото: Интерпресс / ТАСС

Американские военные заявили, что вся информация о катастрофе на авиабазе Неллис в штате Невада является секретной и не будет предоставлена журналистам. Ранее издания Popular Mechanics и Aviation Week рассказали, что 5 сентября в ходе учебно-тренировочного полета в штате Невада разбился самолет, который мог быть российским многоцелевым истребителем Су-27 или Су-30.

«Все детали относительно инцидента, который произошел 5 сентября, засекречены», — заявила РИА Новости представитель пресс-службы авиабазы, подчеркнув, что информация разглашаться не будет.

Источники Aviation Week рассказали, что во время крушения самолета погиб подполковник ВВС США Эрик Шульц. Собеседники издания предполагают, что он мог заниматься испытанием образцов зарубежной авиатехники, в частности самолетов из России, разработанных в опытно-конструкторском бюро имени Павла Сухого.

Popular Mechanics отмечало, что в районе катастрофы ранее видели в воздухе российский истребитель четвертого поколения Су-27, в этом районе ВВС США тестировали также самолеты МиГ-29 и Су-30.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: США , авиакатастрофа , истребитель , испытания
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