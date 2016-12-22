Вашингтон увидел в референдуме Курдистана противодействие борьбе с ИГ

США призывают Иракский Курдистан отложить референдум о независимости и вступить диалог с Багдадом. Назначенный на 25 сентября референдум отвлечет власти от борьбы с ИГ, уверены в Вашингтоне

Фото: Ako Rasheed / Reuters

​Белый дом призвал Иракский Курдистан отказаться от проведения референдума о независимости в этом месяце. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

«США не поддерживают решение регионального правительства Курдистана провести референдум о независимости в этом месяце», — отмечается в сообщении.

Вашингтон полагает, что проведение референдума отвлечет местные власти от борьбы с ИГ и восстановления освобожденных территорий. Кроме того, проведение референдума на спорных территориях Вашингтон считает «провокационным и дестабилизирующим» решением.

«В связи с этим мы призываем региональное правительство Курдистана отказаться от референдума и вступить в диалог с Багдадом», — заявили в Белом доме. США готовы содействовать таким переговорам, отмечается в сообщении.

В пятницу, 15 сентября, парламент Курдистана утвердил проведение референдума 25 сентября. «Нет другого пути, который смог бы гарантировать, что геноцид не повторится», — заявлял Reuters глава блока Демократической партии Курдистана Омед Хошнау. Оппозиционное движение «Горран», выступающее против независимости Курдистана, проигнорировало заседание парламента по референдуму.

Против референдума выступают также Турция и Иран, исходя из тех опасений, что референдум усилит сепаратистские настроения среди их курдского населения. США направляли предложение отложить референдум, но президент Курдистана отклонил его.

Курдистан планирует провести референдум в том числе и в Киркуке — регионе с преимущественно арабским населением, который курдские военные формирования «Пешмерга» отбили у ИГ, отмечает Reuters.

Референдум о независимости курды планировали провести еще в 2014 году, но тогда этому помешало стремительное наступление ИГ. В июле 2017 года «Пешмерга» и правительственный войска Ирака отбили у ИГ Мосул. После этого Барзани объявил о проведении референдума. Багдад отказался его признавать, а иракский парламент​ запретил его проведение.