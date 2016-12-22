Трамп отменил договоренности Обамы по нормализации отношений США и Кубы

Дональд Трамп отменил соглашения с Кубой, которые достиг Барак Обама. Президент ввел ограничения на туристические поездки и ужесточил экономическую политику

Барак Обама и Рауль Кастро (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Президент США Дональд Трамп решил ужесточить политику в отношении Кубы и отменил часть решений, которые были достигнуты при его предшественнике Бараке Обаме. Об этом он заявил, выступая в Майами, передает Associated Press.

Речь идет об отмене Трампом политики «wet feet, dry feet», которая позволяла кубинцам, сбежавшим в США, в течение года обратиться с просьбой о предоставлении им вида на жительства. При этом посольства в Гаване и Вашингтоне будут работать, американские авиакомпании и круизные лайнеры смогут перевозить туристов в страну. В силе останется и эмбарго.

Однако отдельные поездки граждан на Кубу будут вновь запрещены. Речь идет о международном обмене между странами. Американские власти будут контролировать и другие подобные поездки, чтобы убедиться, есть ли представитель туристической группы и действительно ли путешественники занимаются образовательным и культурным обменом.

Трамп сказал, что санкции против Кубы останутся в силе, если власти страны не освободят политзаключенных, не перестанут давить на диссидентов и не будут уважать свободу слова. По его мнению, Куба получила слишком много уступок, вводя США в «заблуждение», но «теперь эти дни прошли».

Цель новой политики Трампа состоит в том, чтобы остановить поток американских денег на военные нужды и специальные службы в попытке усилить давление на правительство Кубы, отмечает AP. Сам президент охарактеризовал свой шаг как попытку создать «свободную Кубу».

В 2015 году США и Куба восстановили дипломатические отношения, которые были прерваны в 1961 году. В августе 2015 года было открыто и посольство США на Кубе.

Барак Обама подписал несколько указов, которые смягчили политику США в сфере торговли, туризма, финансов. Он же стал первым американским президентом, который посетил остров впервые за 88 лет. ​

После избрания президентом Дональд Трамп заявил, что он готов пересмотреть американо-кубинские отношения и сделать их более выгодными как для Вашингтона, так и для кубинского народа. В конце мая газета The Daily Caller написала о скором принятии такого решения президентом.