Минобороны опубликовало фото места авиаудара по штабу лидера ИГ

На предоставленной военными фотографии видны сразу несколько уничтоженных с самолетов зданий Ракки, где, по данным Минобороны, проходило совещание главарей ИГ, на котором присутствовал и лидер исламистов аль-Багдади

Истребитель-бомбардировщик Су-34 на авиабазе в Сирии (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Министерство обороны России обнародовало фотографию места авиаудара, нанесенного самолетами Су-34 и Су-35 по месту совещания главарей организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории России).

Ранее, в пятницу, Минобороны сообщило, что в результате удара, нанесенного 28 мая 2017 года, были уничтожены сотни рядовых боевиков ИГ и несколько членов высшего военного совета организации, в том числе и ее лидер Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади.

На фотографии, переданной Минобороны в распоряжение РБК, можно увидеть то, как выглядел комплекс зданий, где проходило совещание главарей ИГ, до авиаудара российских ВКС и после него. Сразу несколько построек в южном предместье города Ракка разрушены ракетами до основания.

Фото: Минобороны России

В сообщении Минобороны отмечается также, что целью встречи главарей ИГ было планирование маршрутов, через которые боевики должны были выйти из штурмуемой курдами при поддержке сил международной коалиции Ракки.

Глава МИДа Сергей Лавров, комментируя заявление Минобороны, сказал, что у его ведомства пока нет стопроцентного подтверждения ликвидации лидера ИГ аль-Багдади.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснили, что глава государства как главнокомандующий «на регулярной основе получает необходимые доклады от оборонного ведомства», которое и должно оценивать результаты удара «и с тактической, и со стратегической точек зрения».