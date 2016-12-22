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Путин опроверг наличие у себя «такого богатства, о котором говорят»
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Путин опроверг наличие у себя «такого богатства, о котором говорят»
Политика, 09:21
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Путин опроверг наличие у себя «такого богатства, о котором говорят»
В своем интервью режиссеру Оливеру Стоуну президент России Владимир Путин заявил, что не обладает «богатствами». По его словам, в условиях кризиса была бы «только головная боль от этого»
Владимир Путин (Фото: Thomas Peter / AP)

Президент России Владимир Путин заявил, что у него никогда не было богатств и банковских счетов на Кипре. Об этом российский лидер заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в документальном фильме «Интервью с Путиным», передает ТАСС.

«Нет, нет и никогда не было. Чушь это все», — сказал Путин. Стоун отметил, что на Западе считают российского президента самым богатым человеком в мире, на что Путин заявил, что у него нет «такого богатства, о котором говорят».

Американский режиссер отметил, что был бы счастлив, если обладал большим богатством. На это российский лидер сказал, что не думает, что в этом «большое счастье». «Вы бы думали вот сейчас, в условиях кризиса, что делать с этими активами — как их сберечь, где разместить. И только головная боль от этого», — сказал Путин.

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Президент подчеркнул, что Стоун — «гораздо более богатый человек», потому что у него есть свое мнение и талант, которые режиссер может проявить и «оставить после себя след». Путин полагает, что деньги не смогут дать «такого счастья». «В гробу карманов нет, с собой не унесешь», — сказал Путин.

В январе 2016 года британский телеканал BBC One выпустил документальный фильм под названием «Тайные богатства Путина». В фильме, который основан на интервью с российскими бизнесменами, проживающими сейчас за границей, они рассказывают, что президент России «контролирует крупный бизнес в России» и обладает дорогостоящими активами.

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В этом фильме снимался, среди прочих, бизнесмен Сергей Колесников, который в 2010 году написал письмо занимавшему пост президента России Дмитрию Медведеву. В письме он утверждал, что Путин владеет элитным жилым комплексом в итальянском стиле на берегу Черного моря возле Геленджика. Сам Колесников, который много лет занимался строительным бизнесом, утверждал, что не имел прямого отношения к строительству, но видел отчеты и финансовые документы по проекту.

Кремль заявил, что не имеет к этой недвижимости никакого отношения.

В фильме также приводятся слова бывшего главы «Совкомфлота» Дмитрия Скарги, который заявил, что он курировал передачу Владимиру Путину яхты «Олимпия» за $37 млн от Романа Абрамовича. По его словам, передача была осуществлена через офшорную компанию.

Представители Абрамовича назвали эту информацию «спекуляциями» и «слухами».

Кроме интервью с бывшими российскими бизнесменами, в фильме приведено высказывание представителя Министерства финансов США Адама Шубина. Шубин заявил, что правительство США «долгие-долгие годы» знает о том, что президент России коррумпирован, а также имеет инвестиции в энергетической компании Gunvor, принадлежащей Геннадию Тимченко. Точную сумму вложений Владимира Путина Шубин назвать отказался.

В марте 2014 года Минфин США ввел первые санкции в отношении ряда российских бизнесменов, которые, как заявили в ведомстве, входят в «ближний круг» Владимира Путина. Речь шла о Геннадии Тимченко, Аркадии и Борисе Ротенбергах, а также Юрии Ковальчуке. В ведомстве заявили, что деятельность совладельца нефтетрейдера Gunvor Тимченко «имеет прямое отношение к Путину» и Путин «инвестирует» в эту компанию.

Представитель Минфина США обвинил Путина в коррупции
Политика

Представители Тимченко информацию о связи Путина с Gunvor опровергли.

Сам Путин отказался дать интервью авторам фильма. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в свою очередь заявил авторам фильма, что «ни один из этих вопросов», которые направили авторы фильма, не требует ответа, «поскольку они являются чистым вымыслом».

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Кроме того, ранее президент России ранее неоднократно опровергал информацию о том, что он является обладателем значительного состояния. «Что касается вечных слухов по поводу денежного состояния, я смотрел некоторые бумажки на этот счет. Просто болтовня, которую нечего обсуждать. Просто чушь! Все выковыряли из носа и размазали по своим бумажкам! Вот так я к этому отношусь!» — заявил российский президент во время ежегодной пресс-конференции в 2008 году.

Путин ранее говорил, что является «самым богатым человеком не только в Европе, но и в мире». «Я собираю эмоции. Я богат тем, что народ России дважды доверил мне руководство такой великой страной, как Россия. Я считаю, что это самое мое большое богатство», — сказал глава государства.

Оливер Стоун записал с президентом России серию интервью. Премьера первой части документального фильма «Интервью с Путиным» на телеканале Showtime cостоялась 13 июня. Всего в фильме четыре части.

В России права на трансляцию фильма приобрел «Первый канал». Российская аудитория сможет увидеть его с 19 по 22 июня в 21:30 мск, показывать картину будут частями.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Владимир Путин , Оливер Стоун , богатства
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