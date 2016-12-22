Путин опроверг наличие у себя «такого богатства, о котором говорят»

В своем интервью режиссеру Оливеру Стоуну президент России Владимир Путин заявил, что не обладает «богатствами». По его словам, в условиях кризиса была бы «только головная боль от этого»

Владимир Путин (Фото: Thomas Peter / AP)

Президент России Владимир Путин заявил, что у него никогда не было богатств и банковских счетов на Кипре. Об этом российский лидер заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в документальном фильме «Интервью с Путиным», передает ТАСС.

«Нет, нет и никогда не было. Чушь это все», — сказал Путин. Стоун отметил, что на Западе считают российского президента самым богатым человеком в мире, на что Путин заявил, что у него нет «такого богатства, о котором говорят».

Американский режиссер отметил, что был бы счастлив, если обладал большим богатством. На это российский лидер сказал, что не думает, что в этом «большое счастье». «Вы бы думали вот сейчас, в условиях кризиса, что делать с этими активами — как их сберечь, где разместить. И только головная боль от этого», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Стоун — «гораздо более богатый человек», потому что у него есть свое мнение и талант, которые режиссер может проявить и «оставить после себя след». Путин полагает, что деньги не смогут дать «такого счастья». «В гробу карманов нет, с собой не унесешь», — сказал Путин.

В январе 2016 года британский телеканал BBC One выпустил документальный фильм под названием «Тайные богатства Путина». В фильме, который основан на интервью с российскими бизнесменами, проживающими сейчас за границей, они рассказывают, что президент России «контролирует крупный бизнес в России» и обладает дорогостоящими активами.

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В этом фильме снимался, среди прочих, бизнесмен Сергей Колесников, который в 2010 году написал письмо занимавшему пост президента России Дмитрию Медведеву. В письме он утверждал, что Путин владеет элитным жилым комплексом в итальянском стиле на берегу Черного моря возле Геленджика. Сам Колесников, который много лет занимался строительным бизнесом, утверждал, что не имел прямого отношения к строительству, но видел отчеты и финансовые документы по проекту.

Кремль заявил, что не имеет к этой недвижимости никакого отношения.

В фильме также приводятся слова бывшего главы «Совкомфлота» Дмитрия Скарги, который заявил, что он курировал передачу Владимиру Путину яхты «Олимпия» за $37 млн от Романа Абрамовича. По его словам, передача была осуществлена через офшорную компанию.

Представители Абрамовича назвали эту информацию «спекуляциями» и «слухами».

Кроме интервью с бывшими российскими бизнесменами, в фильме приведено высказывание представителя Министерства финансов США Адама Шубина. Шубин заявил, что правительство США «долгие-долгие годы» знает о том, что президент России коррумпирован, а также имеет инвестиции в энергетической компании Gunvor, принадлежащей Геннадию Тимченко. Точную сумму вложений Владимира Путина Шубин назвать отказался.

В марте 2014 года Минфин США ввел первые санкции в отношении ряда российских бизнесменов, которые, как заявили в ведомстве, входят в «ближний круг» Владимира Путина. Речь шла о Геннадии Тимченко, Аркадии и Борисе Ротенбергах, а также Юрии Ковальчуке. В ведомстве заявили, что деятельность совладельца нефтетрейдера Gunvor Тимченко «имеет прямое отношение к Путину» и Путин «инвестирует» в эту компанию.

Представители Тимченко информацию о связи Путина с Gunvor опровергли.

Сам Путин отказался дать интервью авторам фильма. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в свою очередь заявил авторам фильма, что «ни один из этих вопросов», которые направили авторы фильма, не требует ответа, «поскольку они являются чистым вымыслом».

Кроме того, ранее президент России ранее неоднократно опровергал информацию о том, что он является обладателем значительного состояния. «Что касается вечных слухов по поводу денежного состояния, я смотрел некоторые бумажки на этот счет. Просто болтовня, которую нечего обсуждать. Просто чушь! Все выковыряли из носа и размазали по своим бумажкам! Вот так я к этому отношусь!» — заявил российский президент во время ежегодной пресс-конференции в 2008 году.

Путин ранее говорил, что является «самым богатым человеком не только в Европе, но и в мире». «Я собираю эмоции. Я богат тем, что народ России дважды доверил мне руководство такой великой страной, как Россия. Я считаю, что это самое мое большое богатство», — сказал глава государства.

Оливер Стоун записал с президентом России серию интервью. Премьера первой части документального фильма «Интервью с Путиным» на телеканале Showtime cостоялась 13 июня. Всего в фильме четыре части.

В России права на трансляцию фильма приобрел «Первый канал». Российская аудитория сможет увидеть его с 19 по 22 июня в 21:30 мск, показывать картину будут частями.