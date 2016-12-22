США с трехдневным опозданием поздравили россиян с Днем России

На сайте Госдепа 15 июня появилось поздравление с Днем России, который отмечался три дня назад. Ранее сообщалось, что Вашингтон впервые за 25 лет не поздравил Россию с национальным праздником

Госдепартамент США в четверг, 15 июня, опубликовал на своем сайте поздравление с Днем России, который отмечался 12 июня.

«От имени президента Трампа и американского народа я поздравляю весь российский народ по случаю Дня России», — говорится в заявлении главы Госдепа Рекса Тиллерсона.

В заявлении также подчеркивается, что сегодня на США и России «лежит уникальная ответственность по поддержанию мира и стабильности и сотрудничеству по вопросам, имеющим глобальное значение». Глава Госедпа отмечает, что Вашингтон считает, что можно добиться лучшего в этих вопросах, «если вместе придерживаться фундаментальных ценностей человеческого достоинства и свободы».

«Празднуя День России, знайте, что Соединенные Штаты уважают независимость вашей страны, богатой традициями и полной возможностей», — сказано в заявлении Тиллерсона.

Ранее стало известно, что ​Вашингтон впервые за 25 лет не поздравил Москву с Днем России. Об этом рассказал представитель российского посольства в США Николай Лахонин. «Мы можем подтвердить, что от американской стороны не получено поздравление с Днем России. Такое впервые на нашей памяти. Выводы делайте сами», — сказал Лахонин, слова которого приводило агентство «РИА Новости».

В Госдепе позднее разъяснили, что «больше не распространяют поздравления в качестве пресс-релизов», а размещают их у себя на сайте. Представитель Госдепратамента отметил, что новый подход предполагает, что официальные поздравления передаются через посольства США в столицах стран.