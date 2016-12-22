Четыре министерства попросили Медведева переселить их в «Москва-Сити»

Премьер Дмитрий Медведев поручил проработать идею перезеда четырех министерств из зданий в центре Москвы в «Москва-Сити». Речь идет о Минстрое, Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минпромторге. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», в распоряжении которой оказалось соответствующее письмо за подписью четырех глав этих министерств, адресованное Медведеву.
В частности, в письме предлагается рассмотреть возможность «создания правительственного комплекса министерств и подведомственных им учреждений в современном здании в «Москва-Сити».
Авторы письма обосновывают свою просьбу о переезде тем, что создание единого правительственного комплекса позволит «повысить эффективность работы органов государственной власти», «сформировать положительный имидж государственной власти» и «улучшить работу с гражданами».
Также из их письма следует, что сейчас «размещение сотрудников в зданиях не соответствует современным нормам организации офисного пространства». Кроме того, отмечают министры, здания возведены в период с 1912 по 2011 год и нуждаются в постоянных тратах на ремонт.
Как уточняет «Коммерсантъ», на письме стоит резолюция Медведева. Премьер поручил первому зампреду правительства Игорю Шувалову, министру экономики Максиму Орешкину и министру финансов Антону Силуанову «проработать идею переезда федеральных органов исполнительной власти, имея в виду прежде всего минимизацию затрат на содержание ведомств и решение организационных задач».
Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова подтвердила изданию, что такой проект есть. Его детали прорабатываются, уточнила она.
В Минстрое РБК заявили, что им неизвестно о планах переезда. «Пока Минстрой никуда не переезжает», — сказал представитель ведомства. В пресс-службе «Галс-Девелопмент» от комментариев отказались. В пресс-службе Capital Group не смогли подтвердить или опровергнуть переговоры о продаже площадей в зданиях «Око» федеральным министерствам.