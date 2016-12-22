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В «Единой России» решили вернуть Хинштейна в Госдуму
Политика, 00:03
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В «Единой России» решили вернуть Хинштейна в Госдуму
Экс-депутат Госдумы трех созывов, ныне советник директора Росгвардии Александр Хинштейн может баллотироваться на внутрипартийных праймериз единороссов в Брянской области, рассказали РБК в партии. Довыборы в Госдуму пройдут в сентябре
Александр Хинштейн (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Возвращение в Думу

Советник директора Росгвардии Виктора Золотова, экс-депутат и журналист Александр Хинштейн может вновь вернуться в Госдуму. Как рассказал РБК источник в руководстве «Единой России», кандидатуру Хинштейна единороссы планируют выдвинуть на внутрипартийных праймериз в Брянской области: довыборы в Госдуму по одномандатному округу должны пройти там после досрочного сложения полномочий Александром Жутенковым.

«Александр Евсеевич идет к избирателю», — сказал собеседник РБК в руководстве партии власти, добавив, что, с большой долей вероятности, бывший депутат трех созывов вернется на Охотный Ряд, выиграв вначале праймериз, а потом и выборы. Он не исключил, что в Госдуме Хинштейн может заняться проблемами обманутых дольщиков, «потому что у него здесь большой опыт».

Еще один источник РБК в партии не подтверждает, но и не опровергает информацию о намерении Хинштейна принять участие в праймериз в Брянской области. Третий собеседник, близкий к руководству «Единой России», заявил, что вопрос обсуждается, но «еще не решен». Хинштейн на момент сдачи заметки не отвечал на звонки РБК.

13 июня Центризбирком назначил дополнительные выборы в Госдуму по Брянскому одномандатному округу в Брянской области. Они пройдут в единый день голосования — 10 сентября. 

Конфликт на праймериз

В Госдуму нынешнего созыва Хинштейн не избирался. В мае 2016 года секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов объявил, что Хинштейн снял свою кандидатуру с праймериз в Нижегородской области, откуда он собирался баллотироваться в Госдуму. Снятие Хинштейна Неверов объяснил тем, что ему предложена работа в структурах партии, совмещать которую с праймериз и участием в выборах «затруднительно». Хинштейн стал советником Неверова по СМИ в вопросах подготовки и проведения думских выборов.

Источники РБК, близкие к Кремлю, объясняли отказ Хинштейна от участия в праймериз его непростыми отношениями с полпредством президента в Приволжском федеральном округе. Собеседник в партии в свою очередь говорил, что главными заинтересованными лицами в том, чтобы Хинштейн не попал в следующую Думу, были герои его публикаций из силовых структур. Хинштейн, до избрания депутатом работавший в «Московском комсомольце», продолжал публиковать там свои расследования, касавшиеся, как правило, коррупции в системе МВД. Ряд публикаций содержал критику в адрес Следственного комитета.

В Госдуму известный в прошлом журналист «МК» впервые избрался в 2003 году как одномандатник от Нижегородской области. В 2011 году Хинштейн сменил Нижегородскую область на Самарскую, участвуя в праймериз. Тогда он объяснял ситуацию сложностями во взаимодействии с местными властями и обвинял их в попытках манипулировать предварительным голосованием. В последнее время депутат активно критиковал мэра Самары Олега Фурсова за скандал с празднованием его дня рождения.

В парламенте минувшего созыва Хинштейн занимал пост зампредседателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции. О его переходе на должность советника Золотова стало известно в минувшем октябре. В Росгвардии он курирует вопросы нормативно-правового регулирования, идеологической, пропагандистской и информационной работы.

Авторы: Вера Холмогорова, Наталья Галимова
Теги: Госдума , Сергей Неверов , Александр Хинштейн , Росгвардия
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