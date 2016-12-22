Игра на два фронта: зачем Вашингтон продал истребители Катару

Пентагон заключил сделку с Катаром на поставку истребителей, хотя ранее президент Трамп обвинял Доху в финансировании терроризма. Эксперты считают, что это свидетельствует об отсутствии единой стратегии США на Ближнем Востоке

Истребитель F-15 (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

США заключили договор на поставку истребителей Катару на сумму $12 млрд через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором обвинил Доху в финансировании терроризма «на высоком уровне», сообщило издание Independent.

Доха подписала с Вашингтоном соглашение о покупке 36 истребителей F-15 в результате встречи главы Пентагона Джима Мэттиса и представителей Катара. «Сделка предоставит Катару современные технические возможности и усилит сотрудничество в области безопасности и взаимодействие между Соединенными Штатами и Катаром», — говорится в заявлении Пентагона. При этом сделка была заключена, несмотря на звучащую в последнее время критику Дохи со стороны стран Персидского залива и США.

«Это сбивает с толку, и худшее, что можно сделать в столь непростой, щекотливой ситуации, это давать подобные противоречивые сигналы», — прокомментировал агентству Bloomberg опубликованное Пентагоном сообщение Пол Салливан, специалист по Ближнему Востоку в Джорджтаунском университете в Вашингтоне.

Министерство обороны Катара заявило, что сделка позволит создать 60 тыс. рабочих мест в 42 штатах США. Соглашение по истребителям F-15 приведет к «более тесному стратегическому сотрудничеству в нашей борьбе с насильственным экстремизмом, к укреплению мира и стабильности в нашем регионе, а также за его пределами», говорится в сообщении министерства, опубликованном в среду, 14 июня.

Крупнейший из мировых производителей авиационной, космической и военной техники — корпорация Boeing (главный подрядчик на продажу истребителей странам Ближнего Востока) — отказался прокомментировать сделку с Катаром по запросу телеканала CNBC.

Конгресс США одобрил продажу 72 истребителей F-15 Катару на сумму в $21,1 млрд еще в ноябре 2016 года во время президентства Барака Обамы. Тогда Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности выпустило отчет о том, что сделка «усиливает внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов, помогает улучшить безопасность дружественной страны и укрепляет двусторонние стратегически важные отношения». В заявлении отмечалось, что Катар является важной силой для политической стабильности и экономического прогресса в регионе Персидского залива.

Более того, ​14 июня два американских корабля прибыли в Доху для участия в совместных военных учениях с ВМФ Катара, сообщает Reuters со ссылкой на катарское новостное агентство QNA.

Главы силовых ведомств США и Катара регулярно поддерживают контакты. 22 апреля Джим Мэттис встретился с катарским эмиром Хамадом аль-Тани и министром обороны Халедом бен Мухаммедом аль-Атыйей в Дохе, чтобы обсудить стратегическое американо-катарское сотрудничество по вопросам безопасности в регионе и борьбу с запрещенным в России «Исламским государством», сообщал Пентагон. 6 июня, после того как государства Персидского залива и ряд других стран объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма, Мэтисс ​провел телефонные переговоры со своим катарским коллегой, сообщало Reuters, при этом детали переговоров не раскрывались. Ранее министр ВВС США Хезер Уилсон на слушаниях в сенате США говорила, что деятельность авиабазы США в Катаре будет продолжаться в обычном режиме.

Дональд Трамп и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Катарский кризис Десять государств разорвали дипломатические отношения с Катаром. Первыми о разрыве связей с Дохой объявили в понедельник, 5 июня, Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен и временное правительство Ливии, базирующееся на востоке страны. Позже к ним присоединились Коморские Острова, Мавритания и Маврикий. Доху обвиняют во вмешательстве во внутренние дела других стран, в укрывательстве лидеров исламистской ассоциации «Братья-мусульмане», а также в поддержке и финансировании террористических организаций — «Исламского государства» (ИГ) и «Аль-Каиды» (все перечисленные организации запрещены в России). Кроме того, Катар упрекнули в связях с Ираном и поддержке повстанцев-хуситов в Йемене, осуществивших в 2015 году государственный переворот. В связи с этим возглавляемая Саудовской Аравией коалиция исключила Катар из операции по поддержке законной власти в Йемене. Выступившие против Катара страны отозвали свои дипломатические миссии из Дохи, закрыли наземное, воздушное и морское сообщение. Власти этих стран отвели 48 часов дипломатам и 14 дней гражданам Катара на то, чтобы те покинули их территорию. Правительство Иордании решило снизить уровень дипломатического представительства в Катаре и отозвало лицензию на вещание в королевстве у катарского телеканала Al Jazeera — одного из самых популярных на Ближнем Востоке. Офис Al Jazeera также был закрыт в Саудовской Аравии.

Раскол в Вашингтоне

С самого начала дипломатического конфликта в Персидском заливе госсекретарь США Рекс Тиллерсон пытался проявить нейтральный тон и не стал занимать чью-либо сторону, а вот Трамп на своей страничке в Twitter выступил с критикой Катара и поддержал дипломатическое давление арабских стран на Катар.

Министерство обороны США, напротив, выразило благодарность Дохе за поддержку военного присутствия США в стране. «Мы призываем всех наших партнеров в регионе работать в направлении выработки общих решений, которые обеспечат региональную безопасность», — отметил в заявлении подполковник Дамиан Пикарт, представитель Центрального командования ВВС США.

Неоднозначность позиции Вашингтона по катарскому кризису еще раз подтвердилась в прошлую пятницу, 9 июня, когда Тиллерсон призвал Саудовскую Аравию ослабить блокаду Катара. В тот же день несколько часов спустя Трамп во время пресс-конференции в Белом доме заявил, что считает действия Эр-Рияда верными. «Катар, к сожалению, исторически был источником финансирования терроризма на очень высоком уровне», — заявил Трамп.

Заключение оружейной сделки с Катаром, несмотря на дипломатический кризис в Персидском заливе, подчеркивает сложность ситуации, в которой оказалась администрация Трампа, вынужденная переключить свое внимание с борьбы против терроризма на «балансирование» между соперничающими друг с другом ключевыми союзниками США в регионе (Саудовской Аравией и Катаром), пишет Bloomberg. ​

Проблемы внешней политики США на ближневосточном направлении раскрывает и визит Трампа в Саудовскую Аравию в мае, главным результатом которого стало заключение контракта на поставку вооружений королевству на сумму $110 млрд. Об этом с гордостью сообщали представители администрации Трампа. По их словам, это соглашение позволит Вашингтону и Эр-Рияду усилить борьбу c террористической угрозой в регионе. Однако позднее некоторые авторитетные аналитики США заявляли, что эта информация не соответствует действительности. Например, Брюс Ридель, бывший сотрудник ЦРУ и старший научный сотрудник из Брукингского института, заявил, что подписание контракта с Саудовской Аравией на $110 млрд является «фальшивой новостью».

Ссылаясь на высокопоставленных представителей военно-промышленного комплекса США, эксперт утверждает, что сделки с Эр-Риядом не существует. «Есть куча писем, выражающих интерес или намерения, но это не контракты», — отмечает Ридель, подчеркивая, что все «планы о продаже» американского оружия и военной техники (в том числе четырех эсминцев, противоракетной системы THAAD и 150 вертолетов Black Hawks) были оглашены еще во время администрации Барака Обамы в 2015 году, но впоследствии «никаких контрактов не последовало».

Эксперты считают, что такая непоследовательность является результатом того, что у Трампа нет четко сформулированной внешнеполитической стратегии. «У администрации Трампа нет связанной внешней политики в отношении ключевых регионов, том числе и на Ближнем Востоке», — сказал в интервью РБК почетный профессор Колумбийского университета Роберт Легвольд. Трамп до сих пор пытается сформулировать свои внешнеполитические приоритеты при помощи советников, но сложно увидеть за его заявлениями общее видение роли США в мире, говорит Стивен Пайфер, экс-посол США на Украине и старший научный сотрудник Брукингского института.