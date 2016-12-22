ЦИК Киргизии подвел предварительные итоги президентских выборов

В Киргизии подошли к концу выборы президента республики. По предварительным данным, которые огласила глава избирательной комиссии страны, в ходе голосования выигрывает кандидат от правящей партии Киргизии Сооронбай Жээнбеков

Сооронбай Жээнбеков (в центре) (Фото: Владимир Пирогов / Reuters)

Кандидат от правящей партии Киргизии, социал-демократ и бывший премьер республики Сооронбай Жээнбеков побеждает на президентских выборах, заявила глава Центральной избирательной комиссии страны Нуржан Шайлдабекова после обработки 97% бюллетеней. Трансляция велась на странице ЦИК в Facebook.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу комиссии, за Жээнбекова отдали свои голоса 54,93% избирателей. Следом за ним идет кандидат от оппозиционной партии Омурбек Бабанов — он набрал 33,47% голосов, третье место занимает бывший секретарь Совета безопасности страны Адахан Мадумаров с результатом в 6,41%.

Руководитель ЦИК заявила, что второго тура с большей степенью вероятности на выборах уже не будет. Победителем на выборах становится тот кандидат, который в первом туре набрал больше половины голосов избирателей.

«Я считаю, что выборы можно считать состоявшимися, выборы прошли в довольно спокойной обстановке, очень мало было зафиксировано реальных нарушений избирательного законодательства. Те нарушения, которые имели место быть, не влияли на волеизъявление избирателей», — сказала Шайлдабекова.

Как следует из данных, опубликованных на официальном сайте Центризбиркома Киргизии, явка на выборах составила 55,93%, или около 3 млн человек.

В воскресенье, 15 октября, в Киргизии прошли президентские выборы. Избирательные участки открылись в стране и за рубежом в 08:00 по местному времени (05:00 мск) и работали до 20:00 (17:00 мск). В выборах принимали участие 11 кандидатов. Власти и наблюдатели отметили, что серьезных нарушений зафиксировано не было.

В настоящее время республику возглавляет Алмазбек Атамбаев. Его полномочия на посту президента Киргизии истекают 1 декабря.​