Лари Флинт пообещал $10 млн за помощь в объявлении импичмента Трампу

Издатель журнала Hustler Ларри Флинт разместил рекламное объявление. В нем он предложил $10 млн за любую информацию, которая может привести к импичменту Дональду Трампу

Лари Флинт (Фото: Gary He / AP)

Свое объявление Флинт разместил в газете The Washington Post, которая вышла 15 октября. Объявление занимает целую газетную полосу (.pdf).

«Лари Флинт и журнал Hustler объявляют финансовое вознаграждение в размере $10 млн за информацию, которая приведет к импичменту и смещению с должности Дональда Трампа», — гласит основная часть объявления.

В своем объявлении Флинт объяснил в общих чертах причины, почему, по его мнению, Трамп должен уйти с поста президента. Среди этих причин названы «компрометирование внутренней и внешней политики конфликтом интересов вокруг его глобальной бизнес-империи», «сотни сказанных явно лживых заявлений», «вопиющий непотизм» и «назначение недостаточно квалифицированных лиц на высокие должности».

«Был ли у него какие-то финансовые сделки с русскими? Был ли бизнес Соединенных Штатов поставлен под угрозу ради защиты бизнеса империи Трампа? Нам нужно, чтобы все это стало широко известным», — сказано в объявлении.

«Импичмент — грязное и спорное дело, но альтернатива. Еще три года дестабилизирующей работы — хуже», — написал Флинт. «Я чувствую, что мой патриотический долг и обязанность всех американцев — сбросить Трампа, пока не стало слишком поздно », — добавил он.

В конце объявления Флинт указывает телефон, по которому можно будет сообщать информацию, и обещает полную конфиденциальность.

Пресс-секретарь The Washington Post Крис Коратти отказалась сообщить, сколько стоило объявление, занимающее всю газетную полосу, отмечает издание. «Мы предоставляем рекламодателям все возможности, чтобы высказать свое мнение. Как правило, если реклама не нарушает закона, мы стараемся не устанавливать ограничения на длину сообщения или содержание», — сказал Коратти.