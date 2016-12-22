Киносеть Сургута заявила о рекомендации властей не показывать «Матильду»

Представитель сети кинотеатров «Мир» и «Вершина» сообщил, что местный департамент культуры прислал прокатчикам письмо с рекомендацией не показывать фильм «Матильда». Будет лента там показана или нет, пока не известно

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа отправил руководству сети кинотеатров «Мир» и «Вершина» в Сургуте письмо с рекомендациями не показывать фильм Алексея Учителя «Матильда», сообщает сообщает «Интерфакс-Урал» со ссылкой на представителя сети.

«Письмо [с рекомендацией не показывать «Матильду»] поступало, оно носит рекомендательный характер. Дословно — рекомендуем не показывать», — сообщил агентству представитель сети. По его словам, руководство кинотеатров пока не приняло решение о показе фильма, это будет сделано позднее. В других кинотеатрах ХМАО агентству сообщили, что не получали письма с рекомендациями воздержаться от показа «Матильды».

В департаменте общественных связей правительства ХМАО агентству не прокомментировали информацию о письме с рекомендациями киносетям относительно «Матильды», вместо этого процитировав слова замгубернатора ХМАО Всеволода Кольцова о том, что «​в Юрге законодательных оснований для запрета публичного показа и проката кинофильма Алексея Учителя «Матильда» нет».

​РБК направил запрос в департамент культуры ХМАО для уточнения, действительно ли правительство рекомендовало кинотеатрам не показывать «Матильду».

Правительство ХМАО не имело никакого права рекомендовать кинотеатрам не показывать фильм «Матильда», заявил РБК директор департамента кинематографии Минкульта Вячеслав Тельнов. «Это их неправомерное решение, даже рекомендации — а они, я думаю, были в виде приказа — такого права не имеют давать. Прокатное удостоверение выдано на всю страну», — сказал он.

Режиссер фильма Алексей Учитель в разговоре с РБК назвал рекомендацию правительства ХМАО не показывать фильм «Матильда» «волюнтаристским решением», которое «абсолютно не соответствует букве закона». «Правительство [ХМАО] нарушает закон российского государства. Они не имеют на это права никакого, даже рекомендовать. Частное мнение некий человек может высказать, а письмо-рекомендацию от правительства не имеют права. Обратимся, наверное, в суд — это уже не я решаю», — сообщил Учитель.

Ранее объединенная киносеть «Формула кино» и «Синема парк» отказалась от показа фильма Алексея Учителя «Матильда» из-за угроз кинотеатрам и неправомерных действий противников ленты.