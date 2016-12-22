Порошенко назвал возвращение Ялты целью на 2018 год

Президент Украины заявил, что в 2018 году страна намерена добиться возвращения Донбасса и Крыма. Помимо этого в Киеве рассчитывают на безвизовый режим с ЕС в том же году

Петр Порошенко (Фото: Михаил Палинчак / ТАСС)

Цель властей Украины на 2018 год — вернуть под контроль Киева территории Донбасса и Крыма, а также ввести безвизовый режим со странами ЕС, заявил президент страны Петр Порошенко, передает телеканал «112 Украина».

«Это единственная для нас стратегия — мирно вернуть не только Донбасс, но вместе с безвизовым режимом и соглашением об ассоциации мы вернем и Ялту. На самом деле такая цель на следующий год у нас», — сказал президент на 14-й международной конференции «Ялтинская европейская стратегия», проходящей в Киеве.

Как уточняет агентство УНИАН, Порошенко пообещал участникам конференции в следующем году встретиться в Ялте.

Для того чтобы вернуть Крым, президент предложил создать «группу друзей деоккупации» полуострова. Украинский лидер пообещал поднять этот вопрос на сессии Генассамблеи ООН.

Крым перешел в состав России в 2014 году по итогам проведенного на полуострове референдума. Украина, США, ЕС и многие другие страны итоги референдума не признают; в Киеве считают, что Москва Крым аннексировала.

Петр Порошенко уже выступал с обещанием вернуть в состав Украины как Крым, так и территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В частности, в мае 2016 года, после возвращения в страну из заключения в России Надежды Савченко, президент Украины заявил: «Как мы вернули Надежду, так мы и вернем Донбасс и Крым». А в июле 2017 года украинский лидер выразил надежду «когда-то» провести саммит с ЕС в Донецке и Ялте.

В ноябре 2016 года о планах вернуть под контроль Киева до 2018 года территории ДНР и ЛНР говорил глава МВД Украины Арсен Аваков. Он заявлял, что «в ближайшие два года» Киев проведет «деоккупацию Донбасса» — на Украине территории ДНР и ЛНР называют «временно оккупированными».

В Москве вопрос о статусе Крыма считают закрытым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце июня, комментируя обещания Порошенко вернуть Крым, заявил: «Мы не воспринимаем заявления зарубежных лидеров относительно наших регионов».​