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Кремль заявил о «перераспределении» в гуманитарной поддержке Донбасса
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Кремль заявил о «перераспределении» в гуманитарной поддержке Донбасса
Политика, 13:18
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Кремль заявил о «перераспределении» в гуманитарной поддержке Донбасса
Россия не откажется от гуманитарной помощи ДНР и ЛНР, заявили в Кремле, идет «перераспределение» ресурсов. Москва продолжит оказывать помощь самопровозглашенным республикам из «гуманитарных соображений», заявили в Кремле
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что «идет определенно перераспределение» средств, но это «не значит сокращение каких-то направлений» финансирования, передает корреспондент РБК. Так Песков ответил на вопрос о планах Москвы отказаться от гуманитарной помощи ДНР и ЛНР.

На уточняющий вопрос про объем финансирования самопровозглашенных республик Песков сказал, что цифрами не располагает, но «речи о том, что Россия откажется от гуманитарной помощи, не идет».

«По гуманитарным соображениям Россия продолжит заботиться о людях, которые были отторгнуты собственной странной в результате гражданской войны», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что Министерству финансов поручено исключить из проекта бюджета на ближайшие годы гуманитарную помощь «отдельным территориям», под этими «территориями», пояснили собеседники, могут подразумеваться ДНР и ЛНР. Средства могут быть направлены на развитие инфраструктуры Крыма, Севастополя и Калининградской области.

Материал дополняется.

Автор: Владимир Дергачев.
При участии: Андрей Гатинский.
Теги: ДНР , ЛНР , гуманитарная помощь , Дмитрий Песков
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