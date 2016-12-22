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«Коммерсантъ» узнал об инициативе продавать пиво в интернете без лицензий
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«Коммерсантъ» узнал об инициативе продавать пиво в интернете без лицензий
Политика, 07:07
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«Коммерсантъ» узнал об инициативе продавать пиво в интернете без лицензий
Власти готовы разрешить производителям пива, сидра, пуаре и медовухи торговать своей продукцией в интернете без лицензий, пишет «Коммерсантъ». Участники рынка считают, что этот порядок регистрации является лишним
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Производители пива, сидра, пуаре медовухи и других алкогольных напитков на основе брожения обратились в Минфин с предложением пересмотреть для них порядок регистрации и обеспечить упрощенный доступ к онлайн-продажам, которые не требуют получения специальных лицензий. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на нескольких участников встречи с директором департамента налоговой и таможенной политики министерства Алексеем Сазановым.

В финансовом ведомстве изданию сказали, что в отношении пива и других алкогольных напитков, не подлежащих лицензированию, власти готовы рассмотреть предложения по установлению механизма, который бы заменил специальные лицензии на другой инструмент, позволивший бы производителям регистрироваться в доменной зоне.egais для интернет-торговли.

Согласно законопроекту Минфина, продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в интернете должны быть разрешены в России с 1 января 2018 года. С этого же времени в онлайн-продажу должны перейти и вина с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения. Остальные виды алкоголя будут доступны в интернет-магазинах только с 2019 года.

Материал дополняется.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Россия , алкоголь , регулирование , интернет-продажи
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