«Коммерсантъ» узнал об инициативе продавать пиво в интернете без лицензий

Производители пива, сидра, пуаре медовухи и других алкогольных напитков на основе брожения обратились в Минфин с предложением пересмотреть для них порядок регистрации и обеспечить упрощенный доступ к онлайн-продажам, которые не требуют получения специальных лицензий. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на нескольких участников встречи с директором департамента налоговой и таможенной политики министерства Алексеем Сазановым.
В финансовом ведомстве изданию сказали, что в отношении пива и других алкогольных напитков, не подлежащих лицензированию, власти готовы рассмотреть предложения по установлению механизма, который бы заменил специальные лицензии на другой инструмент, позволивший бы производителям регистрироваться в доменной зоне.egais для интернет-торговли.
Согласно законопроекту Минфина, продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в интернете должны быть разрешены в России с 1 января 2018 года. С этого же времени в онлайн-продажу должны перейти и вина с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения. Остальные виды алкоголя будут доступны в интернет-магазинах только с 2019 года.
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