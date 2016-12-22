Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,09 57,64 EUR Нал. 64,90 64,29 USD Бирж. 57,89 +0,45 EUR Бирж. 64,52 +0,08 USD ЦБ. 57,44 +0,41 EUR ЦБ. 64,28 +0,33 EUR/USD 1,11 -0,01 ММВБ 1817,82 -1,12% РТС 991,96 -2,15% Brent 46,73 -0,36% DJIA 21356,17 -0,09% Nasdaq 6165,23 -0,48% FTSE 7419,36 -0,74%
Соратники Навального уехали из России из-за подозрений Роскомнадзора
Лента новостей
Дирижабль рухнул возле места проведения турнира по гольфу в США 23:22, Общество Как губернаторы реагировали на жалобы народа Путину 23:18, Политика Соратники Навального уехали из России из-за подозрений Роскомнадзора 23:12, Политика Суд Киева арестовал технику одесского офиса «Яндекса» 22:50, Политика «Яблоко» узнало о школьных контрактах компаний Пригожина на 50 млрд руб. 22:49, Бизнес Якунин рассказал о своем маленьком шубохранилище 21:57, Общество В Нью-Йорке внедорожник совершил наезд на пешеходов 21:49, Общество Bloomberg сообщил о возможной покупке Amazon мессенджера Slack 21:47, Технологии и медиа Не отпугнуть избирателей: что Путин сказал народу об экономике 21:46, Экономика Эксперты «Валдая» предложили план стабилизации на Ближнем Востоке 21:31, Политика Путин против уточки: почему план кампании 2018 года уже устарел 21:20, Мнение Президент Сербии предложил Ану Брнабич на пост премьер-министра 21:06, Политика «Кортеж» и бояре: народу показали новый образ Путина 21:00, Политика В США арестовали действующего чемпиона мира по боксу 21:00, Спорт Менеджеры «Башнефти» лишились 2,7 млрд руб. по инициативе Башкирии 20:58, Бизнес Evraz завершила сделку по продаже порта в Находке структуре Абрамовича 20:47, Бизнес Аналитики предсказали снижение ключевой ставки ЦБ до 9% годовых 20:33, Финансы В Кабуле в мечети прогремел взрыв 20:32, Политика Белоруссия предупредила западных инвесторов о российских рисках 20:25, Финансы Сенат вывел NASA из новых антироссийских санкций 20:17, Политика От «Матильды» до Лермонтова: основные заявления Путина на прямой линии 20:16, Политика  Активисту Марку Гальперину предъявили обвинение в призывах к экстремизму 20:12, Общество Инвестор в суде: что угрожает развитию концессий в России 20:02, Мнение СМИ показали видео нападения подростка на полицейского на акции 12 июня 19:56, Общество  Какие важные вопросы Путин оставил без прямого ответа на прямой линии 19:55, Политика СК изучит дело о сбитом в Подмосковье «сильно пьяном» детсадовце 19:47, Общество Audi показала салон беспилотника будущего 19:29, Авто Все за одного: почему в России краудфандинг не стал бизнес-инструментом 19:03, Свое дело
Соратники Навального уехали из России из-за подозрений Роскомнадзора
Политика, 23:12
0
Соратники Навального уехали из России из-за подозрений Роскомнадзора
IT-консультант ФБК Владислав Здольников и активист Александр Брусенцев уехали на Украину после жалобы Роскомнадзора в МВД. Ранее «Ведомости» узнали, что надзорное ведомство заподозрило их в ложных блокировках сайтов
Алексей Навальный в офисе Фонда борьбы с коррупцией (Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС)

IT-консультант Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Владислав Здольников и активист Александр Брусенцев уехали в Киев из-за подозрений Роскомнадзора в причастности к ложным блокировкам сайтов. Информацию подтвердил РБК сам Брусенцев. Ранее о том, что Здольников и Брусенцев покинули Россию и уехали на Украину, сообщила русская служба Би-би-си.

При этом со ссылкой на Погранслужбу Украины Би-би-си сообщала, что оба попросили политическое убежище.

Последнее заявление Брусенцев в разговоре с РБК опроверг. «Мы действительно находимся в Киеве. Как туристы, отдыхаем, не получаем политическое убежище. Украинские погранцы нас неправильно поняли», — сказал он.

«Уехали потому, что Роскомнадзор написали заявление на нас в МВД. Мы занимались оповещением в наших telegram-каналах, что в Роскомнадзоре есть большая уязвимость в системе блокировок запрещенных сайтов в России», — пояснил причину отъезда Брусенцев.

Здольников в беседе с русской службой Би-би-си добавил: «Пока хотим выждать некоторое время, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация вокруг жалобы Роскомнадзора в МВД. В зависимости от того, как будут развиваться события по этому делу, мы уже примем решение: возвращаться нам в Россию или нет».

В четверг, 15 июня, газета «Ведомости» сообщила, что Роскомнадзор заподозрил сторонников Навального — Владислава Здольникова и Александра Литреева — в том, что они используя уязвимости в системе блокировки, ограничили доступ к некоторым незапрещенным сайтам. Среди заблокированных были интернет-кинотеатр Ivi, панель управления хостингом в кабинете пользователей хостинг-провайдера Selectel, сайт «Медузы». По информации «Ведомостей», надзорное ведомство написало письмо в МВД, в котором попросило провести расследование ложных блокировок. В публикации «Ведомостей» имя Александра Брусенцева не упоминалось. 

В свою очередь на сайте Роскомнадзора 15 июня появилось заявление главы ведомства Александра Жарова. В нем говорится, что ведомству известно о «дырах» в системе блокировки запрещенной информации. По словам Жарова, основная проблема при блокировках сайтов заключается в том, что одному доменному имени могут соответствовать несколько IP-адресов, а владельцы домена могут менять эти адреса по своему усмотрению.

Глава Роскомнадзора пояснил, что далеко не все операторы способны осуществлять глубокую фильтрацию трафика. В частности, проблема может возникнуть у операторов, не имеющих систем анализа трафика и осуществляющих блокировку с использованием самого «грубого» механизма — по IP-адресу.

«Именно операторы этой группы могут, в случае получения злонамеренно или случайным образом подмененного IP-адреса, произвести блокировку добросовестного ресурса. Это происходит потому, что операторы этой группы зачастую самостоятельно осуществляют резолвинг, то есть определение IP-адресов, соответствующих конкретному DNS из реестра», — подчеркнул Жаров.

Глава ведомства подчеркнул, что решением проблемы мог бы стать законопроект, который бы позволял не операторам, а надзирающим органам определять порядок и способ блокировок.

Авторы: Мария Бондаренко, Илья Немченко, Надежда Карнаухова
Главное
Белоруссия предупредила западных инвесторов о российских рисках Финансы
Главное
Белоруссия предупредила западных инвесторов о российских рисках Финансы
Сенат вывел NASA из новых антироссийских санкций Политика
Якунин рассказал о своем маленьком шубохранилище Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку