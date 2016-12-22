Соратники Навального уехали из России из-за подозрений Роскомнадзора

IT-консультант ФБК Владислав Здольников и активист Александр Брусенцев уехали на Украину после жалобы Роскомнадзора в МВД. Ранее «Ведомости» узнали, что надзорное ведомство заподозрило их в ложных блокировках сайтов

Алексей Навальный в офисе Фонда борьбы с коррупцией (Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС)

IT-консультант Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Владислав Здольников и активист Александр Брусенцев уехали в Киев из-за подозрений Роскомнадзора в причастности к ложным блокировкам сайтов. Информацию подтвердил РБК сам Брусенцев. Ранее о том, что Здольников и Брусенцев покинули Россию и уехали на Украину, сообщила русская служба Би-би-си.

При этом со ссылкой на Погранслужбу Украины Би-би-си сообщала, что оба попросили политическое убежище.

Последнее заявление Брусенцев в разговоре с РБК опроверг. «Мы действительно находимся в Киеве. Как туристы, отдыхаем, не получаем политическое убежище. Украинские погранцы нас неправильно поняли», — сказал он.

«Уехали потому, что Роскомнадзор написали заявление на нас в МВД. Мы занимались оповещением в наших telegram-каналах, что в Роскомнадзоре есть большая уязвимость в системе блокировок запрещенных сайтов в России», — пояснил причину отъезда Брусенцев.

Здольников в беседе с русской службой Би-би-си добавил: «Пока хотим выждать некоторое время, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация вокруг жалобы Роскомнадзора в МВД. В зависимости от того, как будут развиваться события по этому делу, мы уже примем решение: возвращаться нам в Россию или нет».

В четверг, 15 июня, газета «Ведомости» сообщила, что Роскомнадзор заподозрил сторонников Навального — Владислава Здольникова и Александра Литреева — в том, что они используя уязвимости в системе блокировки, ограничили доступ к некоторым незапрещенным сайтам. Среди заблокированных были интернет-кинотеатр Ivi, панель управления хостингом в кабинете пользователей хостинг-провайдера Selectel, сайт «Медузы». По информации «Ведомостей», надзорное ведомство написало письмо в МВД, в котором попросило провести расследование ложных блокировок. В публикации «Ведомостей» имя Александра Брусенцева не упоминалось.

В свою очередь на сайте Роскомнадзора 15 июня появилось заявление главы ведомства Александра Жарова. В нем говорится, что ведомству известно о «дырах» в системе блокировки запрещенной информации. По словам Жарова, основная проблема при блокировках сайтов заключается в том, что одному доменному имени могут соответствовать несколько IP-адресов, а владельцы домена могут менять эти адреса по своему усмотрению.

Глава Роскомнадзора пояснил, что далеко не все операторы способны осуществлять глубокую фильтрацию трафика. В частности, проблема может возникнуть у операторов, не имеющих систем анализа трафика и осуществляющих блокировку с использованием самого «грубого» механизма — по IP-адресу.

«Именно операторы этой группы могут, в случае получения злонамеренно или случайным образом подмененного IP-адреса, произвести блокировку добросовестного ресурса. Это происходит потому, что операторы этой группы зачастую самостоятельно осуществляют резолвинг, то есть определение IP-адресов, соответствующих конкретному DNS из реестра», — подчеркнул Жаров.

Глава ведомства подчеркнул, что решением проблемы мог бы стать законопроект, который бы позволял не операторам, а надзирающим органам определять порядок и способ блокировок.