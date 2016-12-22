«Кортеж» и бояре: народу показали новый образ Путина

«Прямая линия с Владимиром Путиным» главной сенсации не принесла — президент не анонсировал свое участие в выборах 2018 года. Однако политологи отметили изменение имиджа главы государства и новый формат коммуникации с аудиторией

Фото: Павел Ребров / Reuters

Намек на четвертый срок

Президент России в четверг, 15 июня, провел четырехчасовую «Прямую линию с Владимиром Путиным», в ходе которой 15-й раз в этом формате отвечал на вопросы россиян. Политических сенсаций программа, транслировавшаяся в прямом эфире «Первого канала», «России 1» и «России 24», не принесла. Как и ожидали ранее опрошенные эксперты РБК, глава государства решил пока сохранить «интригу-2018», уклонившись от ответа на вопрос про свое участие в выборах. Более того, в конце эфира Путин зачитал вопрос: «Кого вы планируете оставить после себя?»

«Во-первых, я еще работаю. Во-вторых, хочу сказать, что это должен определить избиратель, российский народ. Я, конечно, сам когда-то определюсь, не вижу ничего зазорного сказать, что мои предпочтения так-то и так-то сформулированы, но в конечном итоге мы не должны забывать, что избиратель, российский гражданин, только он может определить, кто может возглавлять регион, район конкретный, город, область или страну», — ответил президент.

Но был и другой намек. Глава государства поделился планами пересесть на президентский автомобиль отечественного производства «Кортеж», который должен быть готов к концу 2018 года. Министр промышленности Денис Мантуров ранее говорил, что новый лимузин покажется на публике в ходе официальной инаугурации главы государства в 2018 году.

Владимир Путин до сих пор не сообщал, будет ли баллотироваться на четвертый срок, но на такой сценарий неоднократно намекали высокопоставленные чиновники. «В 2018 году у Владимира Путина есть все конституционные права снова выдвинуть свою кандидатуру — почему бы нет», — заявил в июне 2015 года на тот момент глава кремлевской администрации Сергей Иванов.

Незадолго до прямой линии председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что у россиян, выступающих за благополучие страны и «мирное небо над головой», может быть только один кандидат в президенты — Путин.

Президент, скорее всего, собирается идти на очередной срок, но пока изучает общественные настроения и поддерживает конкурентную борьбу в элитах, прокомментировал сохранение «интриги-2018» политолог Николай Миронов. «Путин всегда предпочитает раскрывать карты в последний момент и не давать времени противникам — мол, пусть думают, что он присматривает преемника, и ждут», — пояснил эксперт.

В образе «дедушки»

В ходе прямой линии Путин продолжил тему, которая прозвучала в фильме американского режиссера Оливера Стоуна, — тему семьи, дочерей и внуков. «Мои дети живут в России, и внуки у меня есть. Они живут нормальной жизнью, рядовой, не лезут в политику, — поведал президент. — Что касается внуков — кто-то уже в детский сад ходит. Я не хочу, чтобы они росли принцами крови, — им нужно обычное рядовое общение в детских коллективах. Стоит мне назвать их возраст, имя — их не оставят в покое. Прошу меня понять правильно и отнестись с вниманием к этой позиции». Также Путин упомянул про рождение второго внука.

Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Упоминание внуков президента и сам факт того, что Путину во время прямой линии на федеральных каналах задают вопросы о близких, свидетельствует о намерении гуманизировать образ президента, считает политолог Татьяна Становая. «Путин выглядит мудрым дедушкой. Жесткая линия, при которой он скрывал личную жизнь, пересматривается в сторону смягчения, он подчеркивает, что он тоже человек», — полагает эксперт.

Политологу Игорю Бунину новый имидж Путина напоминает созданный французскими политтехнологами образ президента Франсуа Миттерана. «Его стали звать Дядюшкой, так как, с одной стороны, он был не самым молодым политиком, а с другой, дядя — это тот человек, к которому прислушивается вся родня. Возможно, что хотят сделать нечто аналогичное с Путиным, который сейчас занимается внуками и должен для всех стать «добрым дедушкой», — рассуждает эксперт.

Высказывания президента про внуков помогут отвести повестку от темы «детей-принцев» и спекуляций вокруг их бизнеса, считает Миронов. Кроме того, считает эксперт, тема внуков сделает Путина ближе к многочисленному пожилому электорату.

Новый формат

Организаторы прямой линии во время эфира выводили на экран вопросы, которые поступали непосредственно во время эфира. Среди них были довольно жесткие: действительно ли Путин считает, что «народ верит в этот цирк с подставными вопросами»; правда ли, что оппозиционер Алексей Навальный снимает фильм о главе государства? Авторы вопросов отмечали, что «три срока президентства — достаточно», и интересовались, не пора ли президенту отдохнуть.

«Процент критичных, антипутинских комментариев действительно зашкаливал, — отметила Становая. — Бросалась в глаза разница между атмосферой зала, общим тоном прямой линии и упреками, которые сыпались в адрес президента в виде сообщений».

Некоторые из таких вопросов на протяжении прямой линии были показаны несколько раз. Например, вопрос о том, смог ли бы глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, готовящий для президента пакет реформ, в том числе пенсионной системы, проработать токарем до 70 лет, за два часа появился три раза.

Перед началом прямой линии организаторы призвали россиян присылать вопросы с помощью СМС и MMС, а также через специальное мобильное приложение «Москва, Путину». За отбор и вывод полученных вопросов на экран отвечали совместно команды трех телеканалов, сообщила РБК представитель ВГТРК Виктория Арутюнова. Представитель «Первого канала» отказался от комментариев. Источник РБК на одном из федеральных телеканалов говорит, что за техническую часть телепередачи, включая выбор вопросов для вывода в эфир, отвечала ВГТРК.

Прием с немодерированными вопросам — «эксперимент интеграции телевизора и интернета», заявил РБК президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Он должен привести к вирусному распространению цитат с прямой линии в соцсетях и среди аполитичной аудитории, предположил эксперт. Власти намерены таким образом показать, что не боятся острых вопросов, хотя и не обязательно будут на них отвечать, считает Виноградов.

«Плохие бояре»

Во время эфира президент много критиковал региональные администрации, особенно когда участники из регионов жаловались на низкие зарплаты, проблемы с пособиями и другие бытовые трудности. «Негатив связывается в первую очередь с региональной властью», — отметил в своем Telegram политолог Евгений Минченко.

В ходе прямой линии жительница Ставропольского края пожаловалась российскому лидеру на то, что с нее требуют деньги за восстановительные работы после наводнения. Вскоре об отставке губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова сообщил минобороновский телеканал «Звезда» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Позже телеканал удалил эту новость, а источник РБК во внутриполитическом блоке Кремля и сам Владимиров эти данные опровергли.

Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / AP

В ходе прямой линии были упомянуты проблемы в следующих регионах: Самара (ветеранские льготы), Иркутская область (зарплаты учителей), ХМАО (расселение), Забайкалье (сгоревшее жилье), Мурманская область (медицина), Саратовская область (зарплаты пожарных), Орловская область (льготы инвалидам), Приморье (программа получения земли), Кубань (дороги), Московская область (свалка в Балашихе). На некоторые проблемы оперативно реагировали правоохранительные ведомства — СКР и Генпрокуратура быстро выпускали пресс-релизы о проведении проверки. Не менее оперативно откликались и губернаторы — некоторые лично выезжали к просителям, иногда ситуацию комментировало профильное областное ведомство.

«Все темы, которые касаются недоработок, можно расценивать как прямое указание министрам, губернаторам, чтобы они эти недоработки исправили, и эта самая эффективная часть прямой линии», — прокомментировал эту часть эфира РБК политолог, в прошлом сотрудник администрации президента Андрей Колядин.

Основной посыл всей линии — «во всем виноваты чиновники на местах», заключил Миронов. «Царь хороший, бояре плохие», — соглашается политолог Виталий Иванов.

Для простых людей

Путин скупо прокомментировал тему протестов, очередной раз сказав, что готов к диалогу с оппозицией, если она не будет спекулировать на проблемах. «Я готов разговаривать со всеми, кто нацелен на улучшение жизни людей, а не использует имеющиеся трудности для собственного политического пиара, — сказал он. — Не спекулировать надо, а предлагать решения».

Решение не уделять внимание протестному движению в ходе прямой линии было принято «сознательно», полагает Становая, поскольку власти не готовы «идти на обострение и поднимать шум вокруг протестной деятельности».

Сценарий прямой линии с президентом был построен с упором на «простого человека», говорит Виталий Иванов. По его словам, голосовать в любом случае будут «простые люди, а не элиты и политизированная публика», поэтому с электоральной точки зрения формат выглядит продуманным.

Игорь Бунин добавляет, что, видимо, президент до сих пор не определился с планами реформ, поэтому их анонс был отложен. «Тема простого человека и его потребностей вполне подходит для избирательной кампании», — указал он.