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Губернатор Ставропольского края ответил на вопрос Путина «Где деньги?»
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Губернатор Ставропольского края ответил на вопрос Путина «Где деньги?»
Прямая линия Путина, 17:17
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Губернатор Ставропольского края ответил на вопрос Путина «Где деньги?»
Деньги, которые должна была получить пострадавшая из-за паводков жительница Ставропольского края, местные власти уже перечислили. Но из федерального бюджета средства так и не пришли, пожаловался губернатор
Владимир Пучков и Владимир Владимиров (слева направо) во время осмотра пострадавшего от паводка поселка  (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

На банковский счет Валентины Саковской-Некрасовой, которая пожаловалась на прошедшей прямой линии Владимиру Путину на отсутствие компенсаций пострадавшим от паводков, перечислено 60 тыс. руб. Об этом говорится в заявлении губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

«На сегодня в крае компенсации в размере 10 тыс. руб. проведены для 12 005 человек, в размере 50 тыс. руб. — для 344 человек, по 100 тыс. руб. — для 229 человек», — говорится в опубликованном властями края обращении Владимирова. Но он также добавил, что региональные власти пока не получили средства из федерального бюджета, поэтому компенсация была выплачена из регионального.

«Пока в край не поступили выделенные для помощи подтопленцам федеральные средства, выплаты ведутся из регионального бюджета», — заявил он. По словам губернатора, «помощь придет ко всем» пострадавшим в результате паводков.

На отсутствие выплат во время прямой линии президенту России Владимиру Путину пожаловалась жительница села Красноумское Валентина Саковская-Некрасова. По ее словам, она не получала компенсаций от властей. Она добавила, что вынуждена собирать документы, подтверждающие необходимость ремонта. После этого Путин обратился к Владимирову с вопросом: «Где деньги?» Он также заявил, что необходимые справки власти должны оформлять бесплатно.

Губернатор Владимиров в связи с этим также заявил, что все документы оформляются бесплатно. «Информация о том, что документы для людей в районе паводка якобы выдаются платно, — это сигнал тревоги. Такое совершенно недопустимо. Если сообщение подтвердится, ответственные должностные лица будут немедленно уволены», — заявил он. Саковская-Некрасова заявила РБК, что после прямой линии к ее дому подъехал человек и сказал, что «деньги на счету».

На момент публикации представитель Минфина не ответил на вопрос РБК о том, были ли перечислены Ставропольскому краю деньги на выплаты компенсаций жителям, пострадавшим от подтопления.

Неудобные вопросы в эфире прямой линии с Путиным. Фотогалерея Еще 13 фото
Фотогалерея

Ранее в Министерстве труда и соцзащиты Ставропольского края в ответ на запрос РБК заявили, что все деньги Саковской-Некрасовой были выплачены. Власти края начинают выплаты «сразу же», как к ним поступают списки пострадавших от МЧС, заявили в ведомстве. Краевой депутат Артур Насонов также рассказал РБК, что задержки с выплатами компенсаций могут быть связаны с тем, что это «целая процедура», которая «требует времени». Он заявил, что деньги «точно не разворованы».

Авторы: Андрей Гатинский, Мария Истомина
Теги: Владимир Путин , Ставрополь , паводок
Главное
«Прямая линия с Владимиром Путиным». Как это было Политика
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