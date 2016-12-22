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Путин ответил Порошенко продолжением стихотворения Лермонтова
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Путин ответил Порошенко продолжением стихотворения Лермонтова
Прямая линия Путина, 14:10
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Путин ответил Порошенко продолжением стихотворения Лермонтова
Владимир Путин ответил Петру Порошенко строфой из стихотворения Лермонтова, начало которого прочел украинский президент. При этом президент России дал оценку экономическому состоянию Украины, ее развороту к Евросоюзу, а закончил ответ цитатой из Шевченко
Трансляция «Прямой линии с Владимиром Путиным» (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин дал развернутый ответ на речь президента Украины Петра Порошенко, в которой тот процитировал стихотворение М.Ю.Лермонтова. При этом Путин начал с продолжения стихотворения «Прощай, немытая Россия...», а закончил цитатой из Т.Г.Шевченко.

Путин признал, что не смотрел выступление Порошенко по поводу введения безвизового въезда украинцев в страны Евросоюза, в котором тот процитировал стихотворение Лермонтова («Прощай, немытая Россия, / Страна рабов, страна господ, / И вы, мундиры голубые, / И ты, им преданный народ».). По словам президента, об этой речи ему рассказали «только вчера».

«За это похвалю», — отметил Путин и пояснил, что фраза относится к интересу президента Украины к русской классике. Путин процитировал те же строчки, что и Порошенко, однако добавил, что стихотворение на этом не заканчивается, и прочитал второе четверостишие:

«Быть может, за стеной Кавказа
Укроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей».

Путин напомнил историю создания этого стихотворения. «Он [Лермонтов] написал эти стихи в 1841–1842 годах. Он поехал на Кавказ, он был офицером и защищал интересы своего отечества. Он был храбрым офицером. В тот момент области, которые сейчас являются Украиной, были областями России. Лермонтов говорил о всей России, включая и те области, которые сейчас являются Украиной», — сказал президент.

По словам Путина, Лермонтов, таким образом, никуда не уезжал, а продолжал служить в России. «Может быть, и Петр Алексеевич подает нам сигнал, что он тоже никуда не собирается. Он нам говорит, что у меня есть интересы в России и я никуда не собираюсь», — заключил он.

Далее президент России дал оценку экономическому положению на Украине, которое ухудшилось после победы Майдана, рассказал о низких зарплатах и пенсиях, высокой цене на газ и услуги ЖКХ. При этом он добавил: «Там, куда он [Порошенко] собирается, голубых мундиров больше, чем у нас. Пусть не расслабляется».

Неудобные вопросы в эфире прямой линии с Путиным. Фотогалерея Еще 10 фото
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«Но при этом я хочу сказать, что против этих ребят мы ничего не имеем. Совет вам да любовь», — пояснил Путин. Он уточнил свою мысль словами, что, если кто-то хочет быть европейцем, пусть сначала закроет свои счета. В заключение ответа на вопрос Путин вольно процитировал четверостишие из дружеского послания землякам украинского поэта Т.Г.Шевченко:

«Доборолась Украина... 
И за что страдает:
Хуже ляха свои дети 
Ее распинают».

​Строкой из этого стихотворения была озаглавлена вышедшая в марте 2014 года статья бывшего руководителя администрации президента Украины Виктора Медведчука. Ему Путин посвятил значительную часть ответа на предыдущий вопрос, отметив, что Медведчук следует традициям украинских националистов, однако при этом выступает за федерализацию Украины и тесные экономические и политические связи с Россией.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Владимир Путин , Петр Порошенко , Михаил Лермонтов
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«Прямая линия с Владимиром Путиным»: онлайн-трансляция Политика
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