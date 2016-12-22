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В эфир федеральных каналов вывели жесткие вопросы Путину
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В эфир федеральных каналов вывели жесткие вопросы Путину
Прямая линия Путина, 13:32
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В эфир федеральных каналов вывели жесткие вопросы Путину
На экране федеральных каналов появились вопросы президенту, верит ли он в «цирк с подставными вопросами», знает ли, что Навальный якобы снимает о нем новый фильм, и собирается ли уходить в отставку
Программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Организаторы проходящей в эфире «Первого канала» и канала «Россия 1» «Прямой линии с Владимиром Путиным» впервые применили необычный прием: на экран в виде всплывающих сообщений выводились вопросы, продолжающие поступать президенту уже в ходе прямой линии.

Среди этих вопросов оказались и не слишком приятные для главы государства. Автор одного из них, к примеру, поинтересовался у Путина, действительно ли тот считает, что «народ верит в этот цирк с подставными вопросами».

Автор другого вопроса захотел узнать, правда ли, что оппозиционер Алексей Навальный, выпустивший недавно фильм о яхтах и дачах главы правительства России Дмитрия Медведева «Он вам не Димон», теперь снимает фильм о самом президенте.

На экране появились и вопросы об отставке президента и премьер-министра. Вопросы, выводящиеся на экран, на протяжении прямой линии транслируются по кругу. К примеру, вопрос, смог бы глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, готовящий для президента пакет реформ, проработать токарем до 70 лет, за два часа появился три раза.

Неудобные вопросы в эфире прямой линии с Путиным. Фотогалерея Еще 10 фото
Фотогалерея

Пока ни один из этих вопросов ведущие президенту не задали.

РБК отправил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

Перед началом прямой линии организаторы призвали россиян присылать вопросы по СМС и MMС, а также через специальное мобильное приложение «Москва, Путину». В ходе программы было заявлено, что каждую минуту кол-центр получает 106 СМС- и MMС-сообщений и более 120 телефонных звонков.

«Еще одна новинка этой прямой линии. В этом году с помощью коммуникационной платформы SN Wall мы в режиме реального времени можем отслеживать то, как зрители обсуждают нашу программу в социальных сетях», — пояснила ведущая прямой линии Мария Гладких.

По словам представителя «Ростелекома», компания отвечает за контакт-центр, через который принимаются звонки от людей. «Далее вопросы фиксируются и передаются организаторам», — говорит он. За СМС- и MMС-сообщения отвечают сотовые операторы, рассказал представитель «Ростелекома». Они принимают сообщения от абонентов, отправленные на единый короткий номер, в свои СМС-центры, а затем передают «Ростелекому». Госоператор в свою очередь аккумулирует полученные сообщения и хранит их.

За отбор и вывод полученных вопросов на экран отвечают совместно команды трех телеканалов — «Первого», «России 1» и НТВ, сообщила РБК представитель ВГТРК Виктория Арутюнова. Представитель «Первого канала» отказался от комментариев. Источник РБК на одном из федеральных телеканалов говорит, что за техническую часть телепередачи, включая выбор вопросов для вывода в эфир, отвечает ВГТРК.

На прошлых прямых линиях с Путиным негатива было меньше, рассказал РБК политолог Николай Миронов. «Сейчас наблюдается рост негатива по всей стране: социальная депрессия, депрессивные состояния у людей, рост агрессии в быту, — пояснил политолог. — При этом вопросы конкретные, а у Путина на них нет ответов». По мнению политолога, президент не успевает отвечать на вызовы и с этим связано «появление острых, злых СМС-сообщений».

Политолог Аббас Галлямов не заметил особенного роста негатива по сравнению с прошлыми прямыми линиями. «Но протестные настроения в стране понемногу растут, так что появление негативных сообщений закономерно», — заявил он РБК.

Большое количество острых вопросов в кадре — это «эксперимент интеграции телевизора и интернета», заявил РБК президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Прием приведет к вирусному распространению цитат с прямой линии в соцсетях и среди аполитичной аудитории, предположил эксперт. Власти желают показать, что способны не игнорировать острые вопросы (хотя и не обязательно будут на них отвечать), считает Виноградов.

Авторы: Евгений Калюков, Ирина Парфентьева, Евгения Кузнецова, Анна Вовнякова
Теги: Владимир Путин , «Прямая линия с Владимиром Путиным»
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