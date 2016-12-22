В эфир федеральных каналов вывели жесткие вопросы Путину

На экране федеральных каналов появились вопросы президенту, верит ли он в «цирк с подставными вопросами», знает ли, что Навальный якобы снимает о нем новый фильм, и собирается ли уходить в отставку

Программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Организаторы проходящей в эфире «Первого канала» и канала «Россия 1» «Прямой линии с Владимиром Путиным» впервые применили необычный прием: на экран в виде всплывающих сообщений выводились вопросы, продолжающие поступать президенту уже в ходе прямой линии.

Среди этих вопросов оказались и не слишком приятные для главы государства. Автор одного из них, к примеру, поинтересовался у Путина, действительно ли тот считает, что «народ верит в этот цирк с подставными вопросами».

Автор другого вопроса захотел узнать, правда ли, что оппозиционер Алексей Навальный, выпустивший недавно фильм о яхтах и дачах главы правительства России Дмитрия Медведева «Он вам не Димон», теперь снимает фильм о самом президенте.

На экране появились и вопросы об отставке президента и премьер-министра. Вопросы, выводящиеся на экран, на протяжении прямой линии транслируются по кругу. К примеру, вопрос, смог бы глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, готовящий для президента пакет реформ, проработать токарем до 70 лет, за два часа появился три раза.

Пока ни один из этих вопросов ведущие президенту не задали.

РБК отправил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

Перед началом прямой линии организаторы призвали россиян присылать вопросы по СМС и MMС, а также через специальное мобильное приложение «Москва, Путину». В ходе программы было заявлено, что каждую минуту кол-центр получает 106 СМС- и MMС-сообщений и более 120 телефонных звонков.

«Еще одна новинка этой прямой линии. В этом году с помощью коммуникационной платформы SN Wall мы в режиме реального времени можем отслеживать то, как зрители обсуждают нашу программу в социальных сетях», — пояснила ведущая прямой линии Мария Гладких.

По словам представителя «Ростелекома», компания отвечает за контакт-центр, через который принимаются звонки от людей. «Далее вопросы фиксируются и передаются организаторам», — говорит он. За СМС- и MMС-сообщения отвечают сотовые операторы, рассказал представитель «Ростелекома». Они принимают сообщения от абонентов, отправленные на единый короткий номер, в свои СМС-центры, а затем передают «Ростелекому». Госоператор в свою очередь аккумулирует полученные сообщения и хранит их.

За отбор и вывод полученных вопросов на экран отвечают совместно команды трех телеканалов — «Первого», «России 1» и НТВ, сообщила РБК представитель ВГТРК Виктория Арутюнова. Представитель «Первого канала» отказался от комментариев. Источник РБК на одном из федеральных телеканалов говорит, что за техническую часть телепередачи, включая выбор вопросов для вывода в эфир, отвечает ВГТРК.

На прошлых прямых линиях с Путиным негатива было меньше, рассказал РБК политолог Николай Миронов. «Сейчас наблюдается рост негатива по всей стране: социальная депрессия, депрессивные состояния у людей, рост агрессии в быту, — пояснил политолог. — При этом вопросы конкретные, а у Путина на них нет ответов». По мнению политолога, президент не успевает отвечать на вызовы и с этим связано «появление острых, злых СМС-сообщений».

Политолог Аббас Галлямов не заметил особенного роста негатива по сравнению с прошлыми прямыми линиями. «Но протестные настроения в стране понемногу растут, так что появление негативных сообщений закономерно», — заявил он РБК.

Большое количество острых вопросов в кадре — это «эксперимент интеграции телевизора и интернета», заявил РБК президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Прием приведет к вирусному распространению цитат с прямой линии в соцсетях и среди аполитичной аудитории, предположил эксперт. Власти желают показать, что способны не игнорировать острые вопросы (хотя и не обязательно будут на них отвечать), считает Виноградов.