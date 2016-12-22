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Путин начал прямую линию с ответа на вопрос об экономическом кризисе
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Путин начал прямую линию с ответа на вопрос об экономическом кризисе
Прямая линия Путина, 12:07
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Путин начал прямую линию с ответа на вопрос об экономическом кризисе
Президент России Владимир Путин начал традиционное общение с россиянами в ходе прямой линии с ответа на вопрос об экономическом кризисе. По словам президента, рецессия в экономике преодолена и страна перешла к экономическому росту
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Пятнадцатая по счету прямая линия с Владимиром Путиным началась в Москве, трансляцию из Гостиного Двора ведут федеральные телеканалы и радиостанции. Первый вопрос, который президенту задали ведущие, касался экономического кризиса. Президент ответил, что рецессия в экономике закончилась, и констатировал начало экономического роста. При этом президент признал, что падение экономики было очень серьезным, поэтому россиянам, по словам Путина, пока сложно почувствовать рост экономики. Президент заявил, что за четыре месяца рост ВВП составил 0,7%.

«Закончился ли экономический кризис? Очень хочется ответить положительно, естественно, очень хочется послать позитивный сигнал в общество, при этом всегда думаешь, а вдруг что-то случится, где-то сбой произойдет. Но мы должны основываться, разумеется, делая выводы подобного рода, на объективных данных — о чем говорят объективные данные: они говорят о том, что рецессия в российской экономике преодолена, — сказал Путин. — И мы перешли к периоду роста».

Реалити-шоу для успокоения: какие темы обсудит Путин на прямой линии
Политика

Путин отметил при этом, что количество людей, оказавшихся за чертой бедности, возросло. Он констатировал снижение реальных доходов граждан за последние несколько лет. «У нас снизились реальные доходы граждан за последние несколько лет. И что особенно тревожно, это то, что увеличилось количество людей, живущих за чертой бедности, получающих доходы ниже прожиточного минимума», — сказал Путин. Он напомнил, что самая печальная ситуация по этим показателям была в начале и середине 1990-х годов, когда за чертой бедности в РФ проживала почти треть населения, или почти 40 млн человек.

В последние годы прямая линия проходила в апреле, однако в этом году организаторы перенесли ее на 15 июня. О том, что мероприятие 2017 года будет перенесено, в конце марта заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам директора Левада-центра​ Льва Гудкова, перенос прямой линии связан с ​нежеланием президента говорить о протестных акциях, которые прошли в стране 26 марта. Однако Песков ответил, что «эта версия не имеет правдоподобного вида вообще», поскольку решение о более позднем сроке было принято, «наверное, два месяца тому назад, задолго до этих акций». «Никакой здесь идеологической или иной подоплеки нет», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Линии Путина: цифры, факты, цитаты
Политика

4 июня 2017 года открылся центр по приему вопросов президенту на сайте moskva-putinu.ru.

В среднем продолжительность мероприятия составляла от двух до четырех часов. Самая длинная линия была в 2011 году (4 часа 32 минуты), самая короткая (2 часа 20 минут) — в 2001 году. В 2008–2011 годах Путин проводил прямую линию в качестве премьер-министра. В 2004 и 2012 годах мероприятие не проводилось.

Судя по официальному сайту линии «Москва — Путину», россиян больше всего волнует плохое состояние дорог, свалки, ЖКХ и строительство, низкие зарплаты, коррупция, отношения с Западом, будущее страны после президентских выборов 2018 года.

Во время первой прямой линии в 2001 году Путину было направлено 400 тыс. вопросов, в прямом эфире он ответил на 47 из них. В дальнейшем число вопросов постоянно увеличивалось, в ходе подготовки к предыдущей программе в 2016 году в адрес президента поступило около 3 млн вопросов. Глава государства ответил на 80.

РБК ведет онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Владимир Путин , пресс-конференция , прямая линия
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