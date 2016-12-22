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СМИ узнали о закрытых консультациях патриарха Кирилла с политологами
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СМИ узнали о закрытых консультациях патриарха Кирилла с политологами
Политика, 07:53
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СМИ узнали о закрытых консультациях патриарха Кирилла с политологами
Глава РПЦ патриарх Кирилл провел закрытое совещание с политологами и философами, на котором обсуждались проблемы взаимодействия церкви и общества, рассказали источники газеты «Ведомости». Всего в консультациях участвовали около 15 человек
Патриарх Кирилл (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

В Свято-Даниловом монастыре 12 июня прошла закрытая встреча патриарха Кирилла с политологами и философами, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на рассказы нескольких участников совещания. В консультациях приняли участие около 15 человек, в том числе декан философского факультета МГУ Владимир Миронов и его заместитель Алексей Козырев, политологи Дмитрий Бадовский, Олег Матвейчев, Сергей Михеев, Михаил Ремизов, Мария Мчедлова.

По словам собеседников издания, организацией встречи занимался первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Александр Щипков.

Подобные консультации были проведены впервые, отмечает издание. Обсуждались проблемы взаимоотношений церкви и общества. «Говорили об угрозах, которые могут возникнуть перед церковью в будущем. РПЦ хочет быть к этому готовой, потому и решила послушать, что будет с обществом и как в этой ситуации быть церкви», — рассказал один из участников встречи. Как пояснил еще один участник совещания, РПЦ хочет наладить диалог с интеллектуалами и экспертами. «Логично и правильно, что для РПЦ важно обсуждение и общественной ситуации, и ситуации вокруг самой церкви. Тем более что многие вопросы церковной политики часто оказываются в центре внимания и бурных дискуссий», — рассказал он.

При этом источники издания отметили, что на встрече не обсуждались резонансные темы вроде передачи Исаакия или приговора блогеру Соколовскому. Он описал консультации как «обмен мнениями на мировоззренческие темы».

Участвовавший во встрече Владимир Миронов не стал раскрывать подробности совещания, но отметил, что патриарха интересовало, как интеллигенция воспринимает происходящее в стране: «Как это часто бывает, он не все может видеть со своего положения, а люди, которых пригласили на встречу, могли бы ему что-то разъяснить».

Политолог Сергей Михеев рассказал, что на встрече обсуждались «вопросы и вызовы современности, связанные с развитием технологий, глобальными трендами вроде цифровой экономики и развития генетики, отношения между церковью, обществом и государством». «Церковь втягивают в политический конфликт, пытаясь в традициях советской эпохи представить ее как политический институт с коммерческой составляющей, что означает полное непонимание этого явления. Сейчас ведь явно имеет место антицерковная кампания, поэтому появляются общественно-политические темы, которые провоцируют одну из сторон», — пояснил он.

Ранее 13 мая патриарх Кирилл после литургии на Бутовском полигоне в Москве связал причину нападок на церковь с тем, что она мешает «тотальному контролю» над людьми. Патриарх тогда заявил, что люди, живущие в информационном обществе, «массово, сознавая себя внешне свободными, становятся рабами идей, политических концепций, принятых точек зрения». При этом, по мнению Кирилла, церковь делает человека внутренне свободным. «Те, кто желает контролировать общественное, народное сознание, понимают, что, покуда будет церковь, тотального контроля никогда не будет», — заявил он.

Кирилл также отметил, что оскорбление религиозных чувств «недопустимо» и возмущает «врожденное нравственное чувство». «Но нам пытаются объяснить, что это и есть свобода, что нужно жить по определенным правилам, и тогда никто не будет покушаться на ваши человеческие права», — резюмировал патриарх.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: совещание , патриарх Кирилл , политологи
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