Линии Путина: цифры, факты, цитаты

Интерес к телевизионному общению с президентом не угасает независимо от ситуации в стране и статуса самого Путина. Перед началом прямой линии РБК напоминает, как это было предыдущие четырнадцать раз

Украина:

«Нам нужна стабильная, процветающая Украина. Мы очень рассчитываем на то, что так и будет. Хотя кризис, который начался там из-за известного соглашения с Евросоюзом, вообще рукотворный какой-то, какая-то чушь. Не понимаю, зачем это сделали. И вообще мне представляется, что это просто был инструмент для смены власти, вот и всё, о народе никто не подумал».

Про публикации расследования по «Панамскому досье»:

Они (международный консорциум расследователей. — РБК) всё равно будут этим заниматься, и, чем ближе к выборам, тем больше будет таких вбросов. Но они должны понять, что дело не в конкретных людях, не в физических лицах, какую бы должность они в России ни занимали, — дело в стране, которой нельзя манипулировать, нельзя заставить её действовать и плясать так, как кому-то хочется, плясать под дудку.

Про пенсии и социальное обеспечение:

Посмотрите в самых развитых странах Европы, посмотрите, там стопроцентно все довольны медициной, что ли? Нет, уверяю вас. Там все довольны образованием? Тоже нет. Там все довольны, скажем, пенсионным обеспечением? Да проблем полно, везде полно. У нас их, может быть, больше, у нас они острее. Но мы ещё и должны поработать в этом отношении побольше, чем другие страны.





Украина:

Вы знаете, политическая ситуация в той или другой стране меняется время от времени, а народ остаётся — народ, как я уже говорил, очень близкий к нам. Я не делаю разницы между украинцами и русскими, я считаю, что это вообще один народ. У кого-то другое мнение, мы можем подискутировать — сейчас не место, наверное, об этом говорить. Но мы помогаем людям, прежде всего мы помогаем украинскому народу.

Об отношениях со странами Запада:

Не мы их портили, и мы всегда выступаем за нормальные отношения со всеми государствами: как на Востоке, так и на Западе. Самое главное условие восстановления нормальных отношений — это уважение к России и уважение её интересов.





О присутствии российских военных на востоке Украины:

Чушь это всё! Нет на востоке Украины никаких российских подразделений, нет специальных служб, нет инструкторов. Это всё местные граждане.

Крым:

Риски заключались прежде всего в том, что угрозы в отношении русскоязычного населения были абсолютно конкретными и осязаемыми. Именно это побудило народ Крыма, граждан, которые там проживают, задуматься о своём будущем и обратиться к России за помощью. Именно этим мы и руководствовались.



Об отношениях со странами Запада:

Нормальные отношения с Западом. Мы хотим хороших отношений, но мы просто не можем позволить, чтобы кто-то всегда спекулировал на том, что мы за это хорошее отношение к нам постоянно должны уступать свои интересы.

В ответ на вопрос пенсионерки, присоединит ли Россия Аляску:

Фаина Ивановна, дорогая, зачем Вам Аляска? Холодно там. Давайте не будем горячиться, ладно?





Отвечая на вопрос, не видит ли он появления признаков сталинизма в стране:

Сталинизм связан с культом личности и с массовыми нарушениями закона, с репрессиями и лагерями. Ничего подобного в России нет и, надеюсь, уже больше никогда не будет. Общество просто у нас другое, и никогда этого не допустит. Но это не значит, что у нас не должно быть порядка и дисциплины.

Об оппозиции:

Я с оппозицией не только готов — я и разговариваю постоянно. Что касается так называемой несистемной оппозиции, мы и им предлагаем этот диалог. Некоторые оппозиционные деятели просто уклоняются от этих диалогов.

О волне протестов после выборов:

Если говорить откровенно, я, когда увидел на экране что-то такое у некоторых на груди, честно вам скажу, неприлично, но тем не менее я решил, что это пропаганда борьбы со СПИДом, что это такие, пардон, контрацептивы повесили. Но потом присмотрелся — вроде нет. Но, в принципе, первая мысль была такая, что, хорошо, борются за здоровый образ жизни.

О Ходорковском:

Я так же, как известный персонаж Владимира Высоцкого, считаю, что вор должен сидеть в тюрьме. А в соответствии с решением суда Ходоровскому вменяется в вину хищение, хищение достаточно солидное.

Про оппозицию:

«Чего на самом деле хотят Немцов, Рыжков, Милов и так далее?» Денег и власти, чего они еще хотят?! В свое время они поураганили, в 90-х годах, утащили вместе с Березовскими и теми, кто сейчас находится в местах лишения свободы, о которых мы сегодня вспоминали, немало миллиардов. Их от кормушки оттащили, они поиздержались, хочется вернуться и пополнить свои карманы. Но, я думаю, что, если мы позволим им это сделать, они отдельными миллиардами уже не ограничатся, они всю Россию распродадут.





Отвечая на вопрос, когда отпустят Ходорковского:

Известный фигурант находится в местах лишения свободы по приговору суда. И проблема не в том, когда и кого отпустят, а проблема в том, чтобы преступлений подобного рода у нас больше не повторялось.

Об Украине:

Я, например, люблю Украину и уверен, что миллионы граждан России так же относятся к Украине.

Нас с Украиной связывает столько нитей — и прошлого, и настоящего, и, уверен, будущего.



Другое дело, что в руководство этой страны пробрались отдельные субъекты, которые спекулируют на проблемах, на сложностях прошлого и настоящего. И делают это исключительно, хочу это подчеркнуть, из своих личных политических корыстных соображений. Но им не удастся разрушить веками сложившиеся связи между Украиной и Россией.





Наладятся ли отношения с США после победы Обамы на выборах:

Обычно всегда, когда происходит смена власти в любой стране, тем более в такой супердержаве, как Соединенные Штаты, какие-то изменения происходят. Мы очень рассчитываем на то, что это будут позитивные изменения. Сейчас мы видим эти позитивные сигналы.

О монетарной политике:

Мы не будем допускать и не допустим резких скачков в экономике и резких скачков курса национальной валюты

О борьбе с бедностью:

Как можно эту задачу решить? Конечно, можно и не только с помощью повышения денежного довольствия военнослужащих, повышения зарплат бюджетникам, врачам и так далее, а с помощью развития малого и среднего бизнеса. Нужно стремиться к тому, чтобы у нас рос средний класс.





О Крыме:

Крым — это часть украинского государства, и мы не можем вмешиваться во внутренние дела другой страны. Нужно отдавать себе в этом отчет. Нам, конечно, не безразлично, что там происходит, и мы думаем, что наш вклад может быть внесен только с помощью как бы личного примера решения вопросов подобного рода.

О преодолении социального расслоения:

Этап устойчивого роста экономики и решения на этой базе социальных задач, главная из которых заключается в том, чтобы устранить дисбаланс между теми людьми, которые у нас живут очень хорошо и получают огромные доходы, и теми нашими гражданами, которые живут еще пока очень бедно. Вот этот разрыв между доходами мы можем и должны сокращать.





О Чечне:

Что касается имиджа чеченцев в стране в целом, то мы понимаем, что связано это с теми тяжелыми событиями, о которых я говорю, но я считаю, что это — искаженный имидж, искаженный под влиянием событий последних лет. Потому что мало кто знает о тех героях в Чечне, которые ценой своей жизни защищали интересы своего собственного народа и всех народов Российской Федерации, интересы самой России.









О терроризме:

Дело сегодня не только в Чечне. Дело в том, что в мире есть люди, которые присвоили себе право считать, что они могут влиять на умонастроения тех людей, которые придерживаются мусульманских традиций, обычаев, — на весь исламский мир. Эти люди прикрываются религиозными лозунгами для достижения политических целей.

О войне США в Ираке:

Должен Вам сказать, что во все времена истории человечества великие страны, империи всегда страдали рядом проблем, которые усугубляли, мягко говоря, их положение: это чувство неуязвимости, чувство величия и чувство непогрешимости, это всегда очень мешало странам, которые претендовали на то, чтобы называться империями. Очень надеюсь, что с нашими американскими партнерами этого не произойдет.





О безвизовом режиме с ЕС:

Я очень надеюсь на то, что развитие наших отношений с Евросоюзом приведет к тому, что любые ограничения для всех российских граждан при передвижении с российской территории на территорию стран Евросоюза будут в свое время отменены.





Об отношениях с США:

Cо стороны России ничего не будет сделано такого, что омрачило бы наши отношения. Но при этом хочу обратить ваше внимание и на то, что мы, безусловно, будем отстаивать свои национальные интересы.

Об уходе от нефтяной зависимости:

У нас будет начиная со следующего года формироваться хороший устойчивый инвестиционный климат. А если это произойдет, то тогда средства, накопленные в том числе нашими нефтяными компаниями и другими компаниями, которые торговали в течение многих лет сырьем, могут быть перераспределены в другие сектора российской экономики.

