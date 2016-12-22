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Госдума одобрила расширение полномочий ФСО
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Госдума одобрила расширение полномочий ФСО
Политика, 10:16
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Госдума одобрила расширение полномочий ФСО
ФСО сможет запрещать движение на трассах и безвозмездно использовать транспортные объекты, в том числе аэропорты и морские порты. Соответствующий президентский законопроект Госдума поддержала большинством голосов во втором чтении
Снайперы ФСО (Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости)

В поддержку законопроекта о расширении полномочий ФСО в четверг, 15 июня, высказалось __ депутатов, передает корреспондент РБК.

Законопроект внес начале февраля президент России Владимир Путин. Спецслужбу предполагается наделить правом «временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на трассах проезда объектов государственной охраны». Госохрана после принятия законопроекта сможет бесплатно использовать аэропорты, аэродромы, вертодромы, посадочные площадки, морские и речные порты.

Президентские поправки уточняют особенности прохождения службы в органах госохраны, устанавливают ненормированный служебный день для отдельных категорий сотрудников этих органах и прописывают компенсации за ненормированный служебный день.

Проект предлагает обязать сотрудников госохраны проходить обязательную дактилоскопическую регистрацию. Согласно проекту закона, сотрудникам ФСО запрещается размещать в СМИ и инте​​рнете информацию, включая фото- и видеоматериалы, о себе и своих коллегах, если эти сведения раскрывают их принадлежность к спецслужбе. Документом запрещается сообщать о работе ФСО. Ранее ввести ответственность за раскрытие служебной ​​информации в Сети предложило Минобороны.

Ко второму чтению в законопроект был внесен ряд уточняющих поправок, заявил РБК председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Одна из поправок дополняет перечень задач ФСО: служба будет отвечать за «обеспечение защиты персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей». Обработка персональных данных будет возможна только с личного согласия за исключением сведений, подлежащих обязательному раскрытию по закону.

«Последние изменения в закон о госзащите вносились в 2011 году, и это положение было просто упущено. Органы госохраны не имели права заниматься защитой персональных данных, хотя другими ведомствами эта работа уже осуществлялась — органами госбезопасности и внутренних дел», — отметил Пискарев. По словам парламентария, поправки не повлияют на декларации охраняемых объектов — эти сведения будут публиковаться в обычном режиме. Под запретом в то же время окажется информация о месте проживания и месте пребывания из-за необходимости обезопасить охраняемых ФСО лиц от возможных угроз, например, терактов, пояснил депутат. Но подобные сведения будут предоставляться по «запросам соответствующих органов», уточнил Пискарев.

В начале года президент уже расширял полномочия госохраны. В марте Путин подписал указ, в соответствии с ФСО сможет изымать землю для госнужд. В августе 2016 года ФСО предложила разрешить ей изымать земли для строительства и реконструкции подведомственных объектов федерального значения.

Автор: Вера Холмогорова
Теги: Госдума , ФСО , законопроект
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