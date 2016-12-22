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Боевикам ИГ в Ракке разрешили уйти из города с сотнями заложников
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Боевикам ИГ в Ракке разрешили уйти из города с сотнями заложников
Политика, 21:26
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Боевикам ИГ в Ракке разрешили уйти из города с сотнями заложников
Оставшимся в Ракке боевикам ИГ разрешили покинуть город, прикрывшись живым щитом в виде людей, захваченных в городской больнице
Ракка, Сирия (Фото: Erik De Castro / Reuters)

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя городского совета Ракки, ведущие бои в городе курдские формирования разрешили всем боевикам «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации) покинуть его. При этом гарантией безопасности для боевиков станут 400 заложников, которых они удерживали в Национальной больнице Ракки.

Информации о том, куда отправятся террористы​ и где они выпустят заложников, пока нет.

Ранее курды заявляли о том, что город покинут сдавшиеся боевики ИГ из числа сирийцев. При этом иностранным наемникам якобы разрешения на выход дано не было. Однако позже появились сообщения, что террористам из других стран также позволят уйти из Ракки.

Возглавляемая США коалиция днем 14 октября выступила с заявлением, что не имеет отношения к переговорам между курдами и террористами. Представитель Соединенных Штатов Райан Диллон назвал недопустимым «уход боевиков без возмездия». По его словам, коалиция настаивала на том, что террористы должны капитулировать без всяких условий.

Ранее Министерство обороны России назвало операцию международной коалиции в Ракке «ярким примером безграмотного планирования». Там указали, что в ходе боев в городе авиация совершала ковровые бомбардировки жилых кварталов и уничтожала естественные источники водоснабжения.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Сирия , террористы , Ракка
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