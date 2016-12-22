Боевикам ИГ в Ракке разрешили уйти из города с сотнями заложников

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В Москве задержали готовившую резонансные теракты спящую ячейку ИГ

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Титов обвинил Россельхознадзор в срыве посадки новых виноградников

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