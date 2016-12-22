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Би-би-си рассказала о встрече Путина и Собчак
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Би-би-си рассказала о встрече Путина и Собчак
Политика, 13:52
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Би-би-си рассказала о встрече Путина и Собчак
Для фильма о своем отце Ксения Собчак провела съемки с участием Владимира Путина, после которых они поговорили наедине, рассказали источники Би-би-си
Ксения Собчак (Фото: Сергей Карпов / ТАСС)

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак, которая привлекла к себе внимание СМИ в связи со слухами о возможности ее участия в президентских выборах, встретилась Владимиром Путиным и поговорила с ним один на один, сообщает русская служба Би-би-си со ссылкой на источники.

Как рассказала мать телеведущей, член Совета Федерации Людмила Нарусова, Собчак занята работой над фильмом о жизни и работе ее отца, бывшего мэра Петербурга Анаталия Собчака. Фильм будет посвящен его 80-летию.

Два источника издания, которые согласились говорить только на условиях анонимности, рассказали, что Собчак для фильма снимала беседу с Владимиром Путиным, а после съемок поговорила с президентом наедине.

«После того как операторы, осветители и прочие ушли, Путин и Собчак остались поговорить наедине», — рассказал один из собеседников.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос Би-би-си о встрече Собчак и Путина ответил: «Без комментариев». Связаться с самой Собчак изданию также не удалось.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов подтвердил информацию о встрече, но не назвал источники. Об этом он написал в своем Тelegram-канале.

«Да, Вера Кричевская снимает фильм об Анатолии Собчаке. И да, Ксения Собчак брала интервью у Владимира Путина для этого фильма (1 час 15 минут). И нет, эта встреча произошла после того, как АП слила в «Ведомости» информацию о возможном участии Ксении в президентских выборах», — написал Венедиктов.

Венедиктов упоминает публикацию «Ведомостей» от 1 сентября 2017 года, в которой говорилось, что Кремль рассматривает возможности выставить на выборах против Путина женщину в качестве «спарринг-партнера». В материале со ссылкой на источники было названо несколько фамилий, при этом собеседник издания заявил, что идеальной кандидатурой была бы Ксения Собчак. «Умная, яркая, интересная, но не во всем соответствующая образу типичной русской женщины, вопрос — решится ли она», — написала тогда газета.

Собчак ответила, что не ведет дела с администрацией президента. «Я человек независимый и ни с какой «апешечкой» и прочим адом никогда в сношениях замечена не была и не буду. Чем очень горжусь», — написала она тогда. Собчак отметила, что не знает, что обсуждается «в высоких кабинетах», а также охарактеризовала «политический ландшафт России» словами «скучно и мерзко». Она рассказала, что «Ведомости» не обращались к ней за комментарием.

Через несколько дней Путин заявил, что впервые слышит о возможном участии Собчак в президентских выборах. При этом он отметил, что каждый гражданин имеет право выдвигать свою кандидатуру и Собчак не исключение, а судьбу высшего поста в государстве должны решать избиратели на выборах.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Владимир Путин , выборы президента , Ксения Собчак
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