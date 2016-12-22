Володин увязал признание решений ЕСПЧ с участием в выборе судей

Россия не будет признавать решения Европейского суда по правам человека, если она не будет участвовать в выборе судей, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин

Вячеслав Володин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия не будет признавать решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если не будет участвовать в выборе судей. Об этом глава нижней палаты российского парламента рассказал журналистам в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РБК.

«Если мы не участвуем в выборах судей ЕСПЧ, то решения суда на нас не будут распространяться, так как легитимности суда нет, исходя из того, что мы не были допущены к формированию этого суда, к выбору этого суда», — сказал он.

Ранее глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не будет признавать решения ЕСПЧ в том случае, если не сможет вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Депутаты ПАСЕ выбирают судей ЕСПЧ, объяснила свою позицию Матвиенко. «И они уже хорошо осознают, что без участия российской делегации в голосовании все эти лица не будут полностью легитимными», — подчеркнула глава Совета Федерации, отметив, что это относится и к новому главе ПАСЕ, если он будет выбран без участия России.

Выборы председателя ассамблеи состоятся в январе 2018 года. С января 2016 года председателем был испанец Педро Аграмунт, в 2017 году он был переизбран, но 6 октября подал в отставку, сославшись на состояние здоровья.