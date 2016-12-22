Москва согласовала с Пекином условия добычи золота в Забайкалье

Правительство России утвердило условия для китайских инвестиций в добычу золота на руднике в Забайкальском крае. Китайской компании разрешили приобрести 60-70% акций рудника, доля россиян на производстве должна быть не ниже 50%

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Правительство России утвердило соглашение о сотрудничестве с Китаем при разработке Ключевского золоторудного месторождения в Забайкальском крае. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, оно опубликовано на сайте правительства.

В документе говорится, что соглашение закрепляет условия, на которых China National Gold Group Hong Kong Limited или ее 100-процентная «дочка» сможет приобрести​ «не менее 60% и не более 70% голосующих акций акционерного общества Рудник «Западная — Ключи» в целях создания благоприятных условий для инвестиционного сотрудничества при реализации проекта разработки Ключевского золоторудного месторождения».

В справке к распоряжению говорится, что оно позволит создать в Забайкалье около трех тысяч новых рабочих мест.

Стороны согласились, что доля оборудования российского производства должна составлять не менее 40%, доля граждан России среди сотрудников предприятия должна составлять не менее 50%, при этом производство драгоценных металлов должно происходить на территории России.

В августе 2016 года ФАС России сообщила, что китайская China National Gold Group приобрела у индийской SUN Gold Ltd долю в 70% в проекте разработки золоторудного месторождения Ключевское в Забайкальском крае. Поскольку месторождение имеет стратегическое значение, потребовалось заключение межправительственного соглашения между Россией и Китаем. Первоначальный вариант соглашения вызвал множество нареканий, в том числе и у МИД России был отправлен на доработку.

По информации Минприроды Забайкальского края, запасы Ключевского месторождения составляют по категориям A, B, C1 оцениваются совокупно в 47,8 тонны, в категории С2 — 26,6 тонны, забалансовые — 4 тонны. Для освоения этого месторождения, поясняли в ведомстве, необходимо применять новые технологии. Содержание золота в рудах — до 2 граммов на тонну, при этом драгметалл нужно извлекать из упорных первичных малосульфидных руд.

Ранее «Западная — Ключи» планировала в 2006 году запустить на Ключевском месторождении золотоизвлекательную фабрику (ЗИФ). При выходе на проектную мощность предприятие рассчитывало добывать до 2 тонн золота в год.