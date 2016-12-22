На Украине власти обнаружили 150 километров «частной» границы с Венгрией

Украинские пограничники не контролируют 150-километровый участок границы с Венгрией, который фактически является частным, заявил Анатолий Матиос. По его словам, на этом участке расположены частные вышки с частными охранниками

Фото: Константин Чергинский / ТАСС

Участок украинско-венгерской границы, протяженностью 150 километров, фактически вышел из-под контроля Госпогранслужбы Украины и является частным, заявил в эфире телеканала «112 Украина» главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

По его словам, пограничники не могут контролировать этот участок, поскольку там расположены частные вышки с частными же охранниками. При попытке приблизиться к ним, они ослепляют пограничников прожекторами и даже открывают огонь из зарегистрированного оружия.

«Так, фактически 150 км — это земельные участки, 2 га поселковый совет наделила местных жителей. После этого они были аккумулированы в отдельно взятых руках, выстроенная коммуникация и там кластеры вообще «со времен Гуляй Поля». Когда барон, говорят у цыган, кто говорит староста или старше на территории руководит этими людей, которые восторженно смотрят на руку «дающую», — заявил он.

Он утончил, что такое положение сохраняется уже 10 лет и в течение этого времени государство не может взять этот участок границы под свой контроль.

Об этой ситуации Матиос пообещал доложить главе Генпрокуратуры Украины Юрию Луценко. «Но я один в поле не воин», — резюмировал Матиос.