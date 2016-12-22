При взрыве на базе США пострадали 15 спецназовцев

Во время тренировки спецназа на военной базе Форт-Брэгг произошел взрыв. Во время него пострадали, по разным данным, от восьми до 15 военных. Причины произошедшего пока неизвестны

Форт-Брэгг. Май 2016 года (Фото: Andrew Craft / Zuma / Global Look Press)

​Восемь военнослужащих Сил специального назначения пострадали из-за взрыва во время тренировки в гарнизоне армии США в Форт-Брэгг (штат Северная Каролина). Об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным местного издания Wral.com, пострадали 15 военнослужащих. Они были доставлены в армейский медицинский центр Уомак. Представитель базы Роб Блокхолт не смог подтвердить Reuters информацию о взрыве.

«Что конкретно произошло — [находится] под расследованием», — сказал он. «Число пострадавших еще будет определено», — добавил Блокхолт. Пока что неизвестно состояние пострадавших и что конкретно стало причиной взрыва.

Инцидент произошел на следующий день после событий в Кэмп Пенделтон в Калифорнии. Тогда 15 морпехов пострадали во время возгорания машины-амфибии, восемь из них получили ожоги. Пятеро морпехов остаются в критическом состоянии.

Как отмечает Fox News, в 2017 году во время учений в США погибло больше американских военных, чем в Афганистане.