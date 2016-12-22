Сенат США одобрил расширение санкций против России

Законопроект о расширении антироссийских санкций принят сенатом США. Новые меры предлагается ввести в качестве наказания за «вмешательство в президентские выборы». Впереди – голосование в палате представителей

Американские сенаторы в среду, 14 июня, большинством голосов одобрили законопроект, расширяющий санкции против России, сообщает Associated Press.

13 июня Reuters сообщал, что в сенате достигли договоренностей о расширении санкций против России. Как заявил лидер демократов Чак Шумер, слова которого приводило агентство, дополнительные санкции нужны для того, чтобы Россия и все другие страны, которые могли вмешаться в президентские выборы в США, понимали, что «понесут за это наказание».

Новые санкции планируется распространить на горнодобывающую, металлургическую промышленность в России, судоходство и российские железные дороги.

Документу теперь предстоит голосование в палате представителей.



