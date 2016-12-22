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Полгода после штурма: что дало России взятие Алеппо
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Полгода после штурма: что дало России взятие Алеппо
Политика, 22:04
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Полгода после штурма: что дало России взятие Алеппо
Спустя полгода после взятия сирийского Алеппо в город смогли вернуться 69 тыс. мирных жителей, заявили в Минобороны. Операция по взятию Алеппо не решила основных проблем с борьбы исламистами, но помогла остановить турецкую экспансию на севере Сирии, считают эксперты.

Гуманитарная помощь

В среду, 14 июня, в ходе телемоста Москва — Женева российские военные, а также западные и сирийские активисты обсудили ситуацию в Алеппо спустя полгода после его освобождения от боевиков «Джабхат-ан-Нусры» (организация запрещена в России) и связанных с ней сил.

С октября 2016 года восточный Алеппо смогли покинуть более 108 тыс. мирных жителей, доложил в ходе конференции экс-начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко. Центр по примирению через специально созданный гуманитарный коридор в провинцию Идлиб вывез 28 762 террориста и членов их семей, рассказал Савченко.

За последние месяцы в свои дома вернулись 69 тыс. человек, заявил нынешний начальник центра Игорь Емельянов.

Алеппо, второй по величине город Сирии после Дамаска, был полностью освобожден от исламистов 22 декабря 2016 года. Его основное население — сунниты. До гражданской войны Алеппо был экономической столицей страны. Несколькими месяцами ранее, в октябре, российская авиация полностью прекратила полеты в районе Алеппо, а сирийская армия и помогавшие ей отряды народного ополчения отказались от применения тяжелого вооружения. Затем было создано шесть гуманитарных проходов для вывода мирного населения, а также проложены два отдельных маршрута для боевиков, которые согласились уйти в Идлиб.

Сирийская операция

Россия начала операцию в Сирии в конце августа 2015 года про просьбе сирийского правительства этой страны. Во время операции были освобождены два стратегически важных города — Пальмира и Алеппо. В апреле 2017 года начальник Главного оперативного управления российского генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что Россия вывела с авиабазы Хмеймим в Сирии половину воздушной группировки благодаря тому, что количество террористических формирований в стране заметно сократилось. По официальным данным, с начала военной операции России в Сирии погибли 33 российских военнослужащих.

В мае представители России, Ирана и Турции, выступающие гарантами перемирия в Сирии, подписали в Астане документ о создании четырех зон безопасности на линии соприкосновения правительственных и оппозиционных войск. Они располагаются в провинции Идлиб и некоторых частях соседних регионов (Латакия, Алеппо и Хама), нескольких районах на севере провинции Хомс, пригороде Дамаска Восточной Гуте в провинциях Деръа и Эль-Кунейтра на юге страны.

По данным Международного комитета красного креста (МККК), с 15 по 22 декабря 2016 года из восточного Алеппо было вывезено более 35 000 человек. Но говорить о «постконфликтном Алеппо» еще рано, утверждают члены МККК в своем докладе, опубликованном 14 июня. Поблизости от города продолжаются вооруженные столкновения, подчеркивают авторы.

«Прежде чем можно будет вести речь о восстановлении, необходимо удовлетворить огромную и острую потребность горожан в гуманитарной помощи», — отмечают в МККК. По его данным, с тех пор, как прекратились боевые действия, домой вернулись 140 000 человек.

«Еще тысячи пока не могут вернуться, отчасти из-за серьезного ущерба, причиненного их жилищам», — заключают эксперты.

Стратегическое значение

Алеппо был важен и с экономической, и политической точки зрения, подчеркивает главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. Он напомнил, что первые протесты против президента Сирии Башара Асада начинались как раз отсюда. «Город считался оплотом оппозиции. Взятие Алеппо имеет в первую очередь символическое значение», — подчеркнул он. Но в Сирии остаются территории, которые все еще находятся под контролем исламистов: «Ракка еще не взята, Дейр-эз-зор находится в осаде. Бои идут около Дамаска», — заключил военный эксперт.

Взятие Алеппо стало вторым переломным моментом в ходе сирийского конфликта наряду с вводом российских войск, считает эксперт Института востоковедения РАН Ирина Звягельская. «На тот момент [lдо ввода российских войск] действительно существовала такая дихотомия: либо Асад, либо ИГ [Исламское государство, организация запрещена в России]», указывает она.

Значимость взятия Алеппо, по мнению эксперта, не только в изменении баланса сил, но и в том, что именно это событие позволило создать зоны деэскалации. Без стабилизации ситуации на сирийских фронтах было бы невозможно вести политические переговоры, отмечает Звягельская. Кроме того, появилась возможность создания зон, свободных от военных действий, где могут быть размещены миротворцы, уточнила эксперт.

Взятие Алеппо ​помогло успокоить ситуацию на северном фронте, но переломным моментом в сирийском конфликте не стало, отметил востоковед, старший преподаватель Высшей школы экономики Леонид Исаев. «Самое главное, что при взятии Алеппо был положен конец турецкой экспансии в Сирию, так как это позволило вовремя перекрыть дорогу от Эль-баба на Ракку, дальнейшее продвижение протурецких формирований на юг не имело никаких перспектив» — сказал Исаев.

«Щит Евфрата» — военная операция Турции совместно с сирийской оппозицией, которую они проводили с 24 августа 2016 года по 29 марта 2017 года на севере Сирии. Турецкий президент Реджеп Эрдоган утверждал, что операция направлена на борьбу с ИГ и «другими бандформированиями», угрожающими Турции. Но сирийское правительство было уверено, что «Щит Евфрата» был нацелен, в первую очередь, на курдские формирования.

Имиджевые потери

Взятие Алеппо российские власти удачно использовали с точки зрения поддержания имиджа военной державы в глазах россиян, полагает Исаев. Но в глазах мирового сообщества ​Россия свой имидж сильно подмочила, говорит востоковед.

Так, в ночь с 19 на 20 сентября прошлого года появились сообщения об атаке на гуманитарный конвой близ Алеппо. В заявлении Красного Креста и Полумесяца говорилось о гибели 20 мирных жителей. Вашингтон возложил ответственность за произошедшее на армию Асада. Reuters со ссылкой на двух представителей американских властей сообщал, что во время обстрела конвоя в воздухе находились два самолета Су-24 ВКС России. В российском Минобороны свою причастность к атаке отвергали.

Спустя несколько дней представитель США при ООН Саманта Пауэр обвинила Москву и Дамаск в «полномасштабной наступательной операции» на востоке Алеппо, которая повлекла гибель мирных жителей. «Россия и Асад сбросили более 150 бомб за последние 72 часа. Погибли по меньшей мере 139 человек, сотни ранены», — заявила она.

Авторы: Инна Сидоркова, Анжелика Басисини
Теги: Сирия , В.Путин , Алеппо , Минобороны России
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