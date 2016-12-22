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«Друга Трампа» из конгресса США ранили во время стрельбы на бейсболе
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«Друга Трампа» из конгресса США ранили во время стрельбы на бейсболе
Политика, 15:21
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«Друга Трампа» из конгресса США ранили во время стрельбы на бейсболе
В американском штате Виргиния неизвестный открыл стрельбу из полуавтоматической винтовки. Среди раненых — высокопоставленный республиканец, конгрессмен Стив Скализ
Стив Скализ (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Член конгресса США, высокопоставленный республиканец Стив Скализ получил огнестрельное ранение в бедро во время тренировки по бейсболу в штате Виргиния, сообщает FoxNews. Вместе с конгрессменом ранение получили помощник Скализа и несколько офицеров полиции, в том числе женщина.

По данным телеканала, огонь открыл неизвестный мужчина из полуавтоматического оружия.

Полиция в своем Twitter подтверждает информацию об инциденте и просит избегать места происшествия. Сообщается, что стрелявший задержан и не представляет угрозы. Раненые доставляются в больницы, уточняет полиция.

The Washington Post со ссылкой на представителя полиции сообщает, что стрелок был ранен сотрудниками службы безопасности, присутствовавшими на мероприятии, и отправлен в больницу.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер уже прокомментировал произошедшее. Он отметил, что о случившемся доложено президенту страны Дональду Трампу и вице-президенту США Майку Пенсу.

Позднее информацию прокомментировал и сам Трамп, отмечающий сегодня 71-й день рождения. «Член палаты Представителей Стив Скализ от Луизианы, истинный друг и патриот, получил тяжелые ранения, но полностью поправится. Наши мысли и молитвы с ним», — написал американский президент на своей странице в Twitter.

События разворачивались в городе Александрия, штат Виргиния, недалеко от Вашингтона. Как рассказал в эфире телеканала MSNBC конгрессмен Рэнд Пол, который также присутствовал на мероприятии, во время которого произошла стрельба, он слышал 50 или 60 выстрелов. По его словам, он видел стрелка «на расстоянии». Конгрессмен также отметил действия полиции Капитолия, без которой произошедшее было бы «массовым убийством». «Если бы их там не было, это было бы массовым убийством <...> У нас не было оружия и нам некуда было прятаться», — пояснил он.

Стив Скализ регулирует вопросы дисциплины во фракции республиканцев в конгрессе США. Он является давним сторонником Трампа, который поддерживал его и во время предвыборной кампании. В частности, Скализ поддержал Трампа в его решение выйти из Парижского соглашения о климате.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: США , стрельба , Конгресс США , Дональд Трамп , Стив Скализ
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