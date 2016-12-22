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Бизнесмен Сергей Михайлов подал в суд на Навального из-за фильма о Чайке
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Бизнесмен Сергей Михайлов подал в суд на Навального из-за фильма о Чайке
Усманов vs Навальный, 16:11
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Бизнесмен Сергей Михайлов подал в суд на Навального из-за фильма о Чайке
Сергей Михайлов подал иск о защите чести и достоинства к Алексею Навальному и ФБК. Михайлов упоминается в одном из расследований Навального как «глава солнцевской ОПГ» и «криминальный авторитет 1990-х» годов
Бизнесмен Сергей Михайлов (Фото: Sergey-mihailov / Wikipedia)

Бизнесмен Сергей Михайлов подал в Люблинский районный суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к оппозиционному политику Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией на сумму 500 тыс. руб., следует из карточки дела на сайте суда. Первым внимание на этот факт обратил медийный проект «Центр управления расследованиями» (ЦУР), финансируемый программой Михаила Ходорковского «Открытые медиа».

Михайлов упоминается в расследовании ФБК о семье генпрокурора Юрия Чайки. В расследовании он описан как «криминальный авторитет 1980-х и 1990-х», «глава солнцевской ОПГ, более известный как Михась». ФБК также упоминает его арест швейцарской полицией и утверждает, что «в Европе Михайлова подозревают в отмывании средств, организации международной проституции, торговле наркотиками и связях с мафией». Кроме того, там сказано, что швейцарский партнер сыновей генпрокурора РФ Юрия Чайки в 1990-х помог Михайлову купить виллу и оформить вид на жительство.

Пресс-секретарь Люблинского суда Людмила Морозова в разговоре с РБК подтвердила, что Михайлов подал в суд на Алексея Навального и ФБК. «Михайлов просит взыскать по 250 тыс. [руб.] с каждого. Про удаления [фрагментов] фильма [в иске] ни слова не сказано», — сказала в разговоре с РБК Морозова.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов и пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш не смогли оперативно ответить РБК про иск Михайлова.

​Досудебная подготовка по гражданскому делу назначена на 29 июня, уточняет «РИА Новости».

Активно действовавшая в России с конца 1980-х до начала 2000 годов солнцевская организованная преступная группировка была одним из самых крупных и известных криминальных сообществ Московского региона — контролировала мелкий и крупный бизнес на юге Москвы и Московской области, занималась контрабандой, продажей наркотиков, оружия и автомобилей. Сергей Михайлов считался одним из лидеров солнцевской группировки. В декабре 1989 года он был задержан вместе с другими предполагаемыми авторитетами солнцевской ОПГ по обвинению в вымогательстве у кооператива «Фонд», однако все они не были осуждены.

Сам Михайлов заявлял РБК, что информация о его связях с солнцевской ОПГ является «недостоверной» и «заведомо ложной», порочащей его честь и достоинство. Он указывал, что не был осужден по ст.208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем), 209 УК РФ (бандитизм) или 210 (организация преступного сообщества или участие в нем) УК РФ, а значит, приписывание ему связей с ОПГ противоречит ст.49 Конституции, согласно которой гражданин может быть признан виновным только по решению суда.

По данным газеты «Коммерсантъ», свою единственную судимость Михайлов получил еще в 1984 году, когда Мосгорсуд приговорил его к трем годам условно по обвинению в мошенничестве. Вскоре после дела кооператива «Фонд» Михайлов уехал из России в Израиль, где получил местное гражданство, а уже оттуда перебрался в Европу.

В 1996 году Сергей Михайлов был арестован в Женеве по обвинению в участии в солнцевской ОПГ и отмыванию денег. Сам он все обвинения категорически отрицал. В 1998 году суд присяжных признал обвинения необоснованными. Швейцарские власти выплатили Михайлову $530 тыс. за двухлетнее пребывание в тюрьме, после чего он вернулся в Россию и занялся благотворительностью — развитием фонда «Участие», который в 1993 году учредил «вместе с другими жителями Солнцевского района Москвы». Кроме того, среди своих бизнес-интересов Михайлов в интервью газете «Ведомости» в 2010 году упоминал «некоторую заинтересованность, связанную с бизнесом во Внуково», а также вложения в недвижимость и торговлю.

Бизнесмен Сергей Михайлов воcпользовался «правом на забвение»
Технологии и медиа

В 2016 году Михайлов воспользовался «правом на забвение». Поисковые ресурсы «Яндекс» и Google скрыли часть результатов по запросам «Сергей Михайлов Михась», «Сергей Михайлов Михась Солнцево», «Сергей Михайлов Солнцево» и ряду схожих формулировок.

В апреле 2017 года бизнесмен Алишер Усманов, упомянутый в фильме ФБК «Он вам не Димон», подал иск к ФБК и Алексею Навальному о защите чести и достоинства. В фильме-расследовании о «тайной недвижимости» Дмитрия Медведева, Навальный утверждал, что Усманов подарил дом и землю Фонду поддержки социально значимых государственных проектов. В Фонде борьбы с коррупцией Навального настаивали, что эта структура связана с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, а передачу земельного участка назвали «взяткой». Кроме того, в расследовании ФБК говорилось про судимость Усманова в Узбекистане за изнасилование и вымогательство.

В мае Усманов записал видеообращение к Навальному, в котором опроверг, что подарил этот дом Фонду поддержки социально значимых государственных проектов. По его словам, передача дома фонду была частью сделки по обмену земельными участками Кроме того, миллиардер напомнил, что был реабилитирован Верховным судом Узбекистана.

Люблинский суд Москвы удовлетворил иск миллиардера Алишера Усманова 31 мая. Судья признала сведения, распространенные Навальным и ФБК, не соответствующими действительности и порочащими честь Усманова, и обязала ответчиков в течение 10 дней удалить фильм-расследование о Медведеве «Он вам не Димон», а также несколько публикаций в социальной сети Facebook и на сайте Навального.

Авторы: Наталья Демченко, Дмитрий Окрест, Илья Немченко
Теги: иск , суд , Алексей Навальный , ФБК , Сергей Михайлов
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