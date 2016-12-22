Путин во время прямой линии поговорит по видеосвязи с 10 городами

Во время прямой линии Владимир Путин может поговорить по меньшей мере с 10 городами и селами России, рассказали РБК источники на федеральных каналах. Организаторы сделают основной упор на включения из регионов и вопросы из соцсетей

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Жители примерно десяти городов и сел России смогут задать свой вопрос президенту Владимиру Путину. К главе государства посредством телемоста, скорее всего, обратятся жители Югры, Уфы, Ростова-на-Дону, Апатитов, Ижевска, Санкт-Петербурга, подмосковной Балашихи, ханты-мансийского города Нягань и села Краснополка Ульяновской области, рассказали РБК два источника на федеральных каналах.

Ранее другой собеседник на одном из федеральных каналов говорил РБК, что предположительно включения будут из регионов Байкала и Калининградской области. Именно на прямые включения и ответы на вопросы из соцсетей может быть сделан основной упор в ходе прямой линии, уточнял собеседник РБК, близкий к ее организаторам.

Кто будет принимать участие в прямых включениях и о чем будут спрашивать президента, пока не известно. В регионы для обеспечения телемоста направлены корреспонденты. Они участвуют в организации процесса и помогают людям кратко и просто сформулировать свои вопросы. «Технический» инструктаж проходят и те, кто приехал на прямую линию в ​Москву из разных регионов, — зрители, которые будут находиться в одной эфирной студии с президентом.



Как ранее писал РБК, в подмосковном пансионате «Петрово-Дальнее» управделами президента, где их расселили, участникам прямой линии рассказали, как вести себя во время эфира. Например, нельзя хватать руками микрофон, не пить много воды и не надевать одежду в полоску. Среди участников инструктажа — экологи из Иркутской области, представители поисковых отрядов, сотрудники общественных организаций, занимающихся проблемами материнства и детства.

Источники РБК из числа организаторов и участников разговора с президентом отмечают, что сотрудники каналов, обеспечивающие трансляцию, фиксируют и помогают сформулировать вопрос, но никаких гарантий, что его удастся задать, не дают. Подчеркивается, что никто не раздает заготовленных вопросов.

На прямую линию придут не только простые россияне — РБК выяснил, что приглашены также бизнес-омбудсмен Борис Титов, бывший министр финансов Алексей Кудрин, политик Ирина Хакамада, глава фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков. Удастся ли им задать вопрос, не уточняется. Непосредственно эфир «Прямой линии с Владимиром Путиным» идет из Гостиного Двора на всю Россию. Собеседник РБК, близкий к организаторам прямой линии, не исключил, что президент сделает заявления, касающиеся в том числе обороны, социальных вопросов и экономики.