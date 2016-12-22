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Володин напомнил депутатам о зарплате в ответ на идею о «совете блогеров»
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Володин напомнил депутатам о зарплате в ответ на идею о «совете блогеров»
Политика, 13:11
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Володин напомнил депутатам о зарплате в ответ на идею о «совете блогеров»
У депутатов Госдумы «зарплаты не хватит», чтобы неделю проработать с блогерами на коммерческой основе. По мнению Володина, блогеры могут участвовать в обсуждении политики через работающий при палате Молодежный парламент
Саша Спилберг на заседании Госдумы. 22 мая 2017 года (Фото: Анна Исакова / Госдума РФ / ТАСС)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал инициативу депутата от ЛДПР Василия Власова «совет блогеров» при нижней палате парламента. Володин заявил, что ведение видеоблогов сейчас превратилось в бизнес и что Госдума не готова работать с блогерами на коммерческой основе, передает «Интерфакс».

Володин призвал депутатов «определиться», как вовлекать блогеров в работу. «Если это будет у них по убеждению и по душе им будет комфортно работать с депутатами и доносить то, что вы хотели бы, до молодежи через их возможности, — это один разговор, а если ценники выставят, то — другой. Я думаю, что вашей зарплаты не хватит, чтобы поработать и неделю с ними», — заявил Володин. Спикер палаты также попросил депутатов внести конкретные предложения по взаимодействию с блогерами, а не заявлять о намерениях.

Володин напомнил, что при Госдуме работает Молодежный парламент. Он был учрежден в 2001 году для содействия законодательному регулированию прав молодежи, «приобщения молодежи к парламентской деятельности, формирования правовой и политической культуры молодежи». Председателем Молодежного парламента с 2017 года является Мария Воропаева. Спикер Госдумы заявил, что возможность для видеоблогеров участвовать в обсуждении законопроектов может быть предоставлена через этот орган.

С идеей создать «совет блогеров» при Госдуме Власов обратился к главе профильного комитета по информационной политике Леониду Левину. Власов предлагал привлечь блогеров к освещению работы нижней палаты. Зампред комитета по информационной политике Андрей Свинцов тогда назвал идею создания органа для взаимодействия с блогерами «полезной». Но глава комитета Левин охарактеризовал инициативу как избыточную. Он также добавил, что это является личным предложением Власова.

На парламентских слушаниях в Думе по молодежной политике, которые прошли 22 мая, выступила видеоблогер Александра Балковская (известна как Саша Спилберг), которая призвала депутатов «стать прозрачными» и использовать интернет для общения с молодежью.

Володин в марте обратился к пользующимся соцсетями депутатам и попросил их быть более ответственными в интернете, а также дал им другие рекомендации по поведению в соцсетях, сообщала газета «Известия» со ссылкой на источники.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Госдума , блогеры , Вячеслав Володин
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