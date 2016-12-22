Кремль отказался признать репетицией встречу с участниками «Прямой линии»

Встречи организаторов «Прямых линий» президента Путина с их участниками действительно проводятся, рассказал Песков. Однако, по его мнению, называть их «репетициями» некорректно. Источники РБК рассказали, что участников собрали в пансионате на инструктаж

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС)

С участниками «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным действительно проводятся предварительные встречи, которые носят информационный характер, однако называть их «репетициями» нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это неправильно — называть какой-то репетицией, здесь репетиции абсолютно невозможны», — цитирует Пескова «Интерфакс».

«Это абсурдно называть репетицией, потому что нечего репетировать. Это не инструктаж, а информационная встреча, люди же должны знать — многие приехали из других городов — куда приехали, как будет проходить передача, как все организовано», — пояснил пресс-секретарь главы государства.​

Ранее источники РБК рассказали, что организаторы «Прямой линии с президентом Владимиром Путиным», которая пройдет 15 июня 2017 года, собрали участников мероприятия в оздоровительном комплексе «Рублево-Успенский», где провели для них репетицию-инструктаж. Всего в этой «информационной встрече» участвовали около 100 человек, рассказал РБК один из присутствовавших на ней.



