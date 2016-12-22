Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,31 56,82 EUR Нал. 64,29 63,71 USD Бирж. 57,07 +0,09 EUR Бирж. 63,94 +0,05 USD ЦБ. 57,03 +0,12 EUR ЦБ. 63,95 +0,18 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1851,11 -0,55% РТС 1021,91 -0,88% Brent 48,16 -0,15% DJIA 21328,47 +0,44% Nasdaq 6220,37 +0,73% FTSE 7534,23 +0,45%
Кремль отказался признать репетицией встречу с участниками «Прямой линии»
Лента новостей
Двое банкиров арестованы по делу о хищении 100 млн руб. 13:03, Финансы Российского боксера не пустили на чемпионат Европы на Украине 13:01, Спорт Минюст утвердил научную степень по теологии 12:58, Общество Кремль отказался признать репетицией встречу с участниками «Прямой линии» 12:57, Политика В Кремле прокомментировали отсутствие поздравлений от США с Днем России 12:54, Политика Верховный суд вернул коллекционеру изъятую ФСБ картину «Христос во гробе» 12:50, Общество Кремль заявил о нежелании входить в санкционное противостояние с Западом 12:50, Политика СМИ сообщили о возвращении Игоря Денисова в «Зенит» 12:41, Спорт «Спартак» вместо «Открытия»: на каких аренах пройдет Кубок конфедераций 12:37, Спорт Космический корабль «Прогресс» с припасами для МКС вышел на орбиту 12:36, Технологии и медиа Mazda отзовет более 4,5 тыс. машин из-за проблем с подушками безопасности 12:32, Технологии и медиа Трамп продлил санкции против Белоруссии на год 12:14, Политика Совфед одобрил создание комиссии по борьбе с иностранным вмешательством 12:13, Политика Издательство Time Inc. уволит 300 сотрудников в рамках реструктуризации 12:06, Технологии и медиа Госдума окончательно приняла закон о реновации 12:05, Политика  Белоруссия исключит российские рубли из резервов золота и валюты 12:02, Финансы Полицейский сбил пешехода на остановке в Москве 11:59, Общество На стадионе ЧМ-2018 в Волгограде произошел пожар 11:51, Спорт  На акции против реновации возле Госдумы в Москве задержали 12 человек 11:43, Общество  Колумбийский трафик: как восстанавливают Toyota FJ40 11:38, Авто Цифровая эра переворачивает с ног на голову целые отрасли 11:22, Партнерский материал Бывший вице-мэр Новосибирска Солодкин вышел на свободу по УДО 11:15, Общество Лучшие проекты России в традиционной и будущей энергетике на ЭКСПО-2017 11:13, Партнерский материал В России начали производить комплексы для размагничивания боевых кораблей 11:06, Технологии и медиа В США сократят сроки кредитов для попавших под санкции российских банков 11:03, Политика В «Яндекс.Транспорт» добавят машины каршеринговых компаний 11:00, Технологии и медиа
Кремль отказался признать репетицией встречу с участниками «Прямой линии»
Политика, 12:57
0
Кремль отказался признать репетицией встречу с участниками «Прямой линии»
Встречи организаторов «Прямых линий» президента Путина с их участниками действительно проводятся, рассказал Песков. Однако, по его мнению, называть их «репетициями» некорректно. Источники РБК рассказали, что участников собрали в пансионате на инструктаж
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС)

С участниками «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным действительно проводятся предварительные встречи, которые носят информационный характер, однако называть их «репетициями» нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это неправильно — называть какой-то репетицией, здесь репетиции абсолютно невозможны», — цитирует Пескова «Интерфакс».

«Это абсурдно называть репетицией, потому что нечего репетировать. Это не инструктаж, а информационная встреча, люди же должны знать — многие приехали из других городов — куда приехали, как будет проходить передача, как все организовано», — пояснил пресс-секретарь главы государства.​

С участниками «Прямой линии с Путиным» провели инструктаж
Политика

Ранее источники РБК рассказали, что организаторы «Прямой линии с президентом Владимиром Путиным», которая пройдет 15 июня 2017 года, собрали участников мероприятия в оздоровительном комплексе «Рублево-Успенский», где провели для них репетицию-инструктаж. Всего в этой «информационной встрече» участвовали около 100 человек, рассказал РБК один из присутствовавших на ней.


 

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Владимир Путин , Дмитрий Песков , «Прямая линия»
Главное
Госдума окончательно приняла закон о реновации Политика
Главное
Госдума окончательно приняла закон о реновации Политика
Путин прокомментировал слова сравнившей его с Гитлером Клинтон Политика
Путин назвал «безупречной» работу по созданию конфликта России и Украины Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку