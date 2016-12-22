В США сократят сроки кредитов для попавших под санкции российских банков

Сроки финансирования попавших под санкции США российских банков и энергетических компаний сократят до 14 и 30 дней. Об этом говорится в опубликованных предложениях по ужесточению ограничительных мер

Фото: Сафрон Голиков / «Коммерсантъ»

Законопроект, вносящий поправки в отдельные исполнительные приказы и законы США, предполагает сокращение сроков финансирования попавших под санкции российских банков и энергетических компаний. Согласно размещенному на сайте Конгресса США тексту проекта поправок, срок для финансовых институтов сокращается до 14 дней. Для компаний энергетического сектора срок сокращается до 30 дней.

Такие поправки вносятся в директивы Минфина США, которые касаются выполнения исполнительного приказа 13662. Его подписал бывший президент Барак Обама 20 марта 2014 года на фоне событий в Крыму, он стал третьим указом о санкциях в отношении Москвы. В соответствии с документом США ввели секторальные санкции. Первые версии директив Минфина предполагали ограничения на привлечение финансирования на срок больше 90 дней. В сентябре 2014 года предельный срок финансирования для компаний банковского сектора был сокращен с 90 до 30 дней.

В соответствии с исполнительным приказом 13662 санкции были введены, в частности, против Газпромбанка и ВЭБа, а также против «Новатэка» и «Роснефти». Под действие секторальных мер попали и другие российские энергетические компании и банки.

Сенаторы США согласовали документ об ужесточении санкций 12 июня. Как сообщал тогда РБК, одним из важных изменений является вывод санкций из ведения президента США и передача в ведение Конгресса США. По этой причине в опубликованном на сайте конгресса документах упоминаются и санкции против Ирана, введенные из-за ракетно-ядерной программы страны. Всего поправки затронут пять санкционных указов Обамы, принятых в ответ на события на Украине и на вмешательство в президентские выборы в 2016 году. Глава юридической фирмы Ferrari and Associates Эрих Феррари объяснил РБК, что поправки, закрепляющие санкции на уровне законов конгресса США, направлены на то, чтобы обеспечить их соблюдение. Также опасения у конгрессменов вызывает то, может ли Дональд Трамп «здраво и твердо действовать в отношении России».

13 июня в сенате США выступал госсекретарь Рекс Тиллерсон. Он заявил, что отношения с Москвой находятся на самом низком уровне за историю, но также отметил, что Вашингтон намерен избегать шагов, которые подорвали бы каналы связи с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о негативной реакции Кремля на новые санкции.