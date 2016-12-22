Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,32 56,80 EUR Нал. 64,30 63,70 USD Бирж. 57,02 +0,04 EUR Бирж. 63,92 +0,03 USD ЦБ. 56,91 -0,09 EUR ЦБ. 63,77 -0,01 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1850,27 -0,59% РТС 1022,22 -0,85% Brent 48,17 -0,12% DJIA 21328,47 +0,44% Nasdaq 6220,37 +0,73% FTSE 7523,19 +0,30%
В США сократят сроки кредитов для попавших под санкции российских банков
Лента новостей
Лучшие проекты России в традиционной и будущей энергетике на ЭКСПО-2017 11:13, Партнерский материал В России начали производить комплексы для размагничивания боевых кораблей 11:06, Технологии и медиа В США сократят сроки кредитов для попавших под санкции российских банков 11:03, Политика В «Яндекс.Транспорт» добавят машины каршеринговых компаний 11:00, Технологии и медиа Киев обвинил Россию в изменении демографии Крыма 10:51, Политика Полиция сообщила о жертвах при пожаре в жилой башне на западе Лондона 10:49, Общество Футболист «Баварии» согласовал условия контракта с «Ювентусом» 10:43, Спорт Из возглавляемой заммэром Томска стоматологии похитили 500 тыс. руб. 10:41, Общество Совфед перенес рассмотрение закона о реестре чиновников-коррупционеров 10:32, Политика Оружие к бою: военные расходы России и зарубежных стран 10:10, Политика  BMW представила новый лифтбек 6-Series GT 09:59, Авто СМИ узнали о разногласиях в правительстве по поводу продления маткапитала 09:46, Общество Митрохина задержали на акции против реновации возле Госдумы 09:45, Общество  В Подмосковье мужчина открыл стрельбу из окна квартиры 09:31, Общество При пожаре в жилой башне на западе Лондона пострадали 30 человек 09:02, Общество Путин прокомментировал слова сравнившей его с Гитлером Клинтон 08:47, Политика Медведев изменил порядок выдачи госгарантий по кредитам на инвестпроекты 08:43, Финансы «Ведомости» узнали о схеме возврата затрат на реновацию в Москве 08:37, Политика Путин предупредил об адекватном российском ответе на действия НАТО 07:10, Политика На западе Лондона пожар охватил 27-этажную жилую башню 05:32, Общество Путин назвал «безупречной» работу по созданию конфликта России и Украины 05:21, Политика В Амурской области из-за грозы без света остались более 8,5 тыс. человек 04:38, Общество Путин назвал невозможным скорое наступление западной демократии в России 04:36, Политика СМИ узнали о передаче Пентагону права изменять число солдат в Афганистане 04:09, Политика Путин назвал попытки нарушить ядерный баланс в мире «большой ошибкой» 03:36, Политика Эксперты сообщили о критической уязвимости российских компаний 03:35, Технологии и медиа Самым высокооплачиваемым лидером в Латинской Америке стал глава Гватемалы 02:56, Политика В Госдуме предложили сажать не пропустивших скорую помощь водителей 02:19, Общество
В США сократят сроки кредитов для попавших под санкции российских банков
Политика, 11:03
0
В США сократят сроки кредитов для попавших под санкции российских банков
Сроки финансирования попавших под санкции США российских банков и энергетических компаний сократят до 14 и 30 дней. Об этом говорится в опубликованных предложениях по ужесточению ограничительных мер
Фото: Сафрон Голиков / «Коммерсантъ»

Законопроект, вносящий поправки в отдельные исполнительные приказы и законы США, предполагает сокращение сроков финансирования попавших под санкции российских банков и энергетических компаний. Согласно размещенному на сайте Конгресса США тексту проекта поправок, срок для финансовых институтов сокращается до 14 дней. Для компаний энергетического сектора срок сокращается до 30 дней.

Такие поправки вносятся в директивы Минфина США, которые касаются выполнения исполнительного приказа 13662. Его подписал бывший президент Барак Обама 20 марта 2014 года на фоне событий в Крыму, он стал третьим указом о санкциях в отношении Москвы. В соответствии с документом США ввели секторальные санкции. Первые версии директив Минфина предполагали ограничения на привлечение финансирования на срок больше 90 дней. В сентябре 2014 года предельный срок финансирования для компаний банковского сектора был сокращен с 90 до 30 дней.

В соответствии с исполнительным приказом 13662 санкции были введены, в частности, против Газпромбанка и ВЭБа, а также против «Новатэка» и «Роснефти». Под действие секторальных мер попали и другие российские энергетические компании и банки.

Сенаторы США согласовали документ об ужесточении санкций 12 июня. Как сообщал тогда РБК, одним из важных изменений является вывод санкций из ведения президента США и передача в ведение Конгресса США. По этой причине в опубликованном на сайте конгресса документах упоминаются и санкции против Ирана, введенные из-за ракетно-ядерной программы страны. Всего поправки затронут пять санкционных указов Обамы, принятых в ответ на события на Украине и на вмешательство в президентские выборы в 2016 году. Глава юридической фирмы Ferrari and Associates Эрих Феррари объяснил РБК, что поправки, закрепляющие санкции на уровне законов конгресса США, направлены на то, чтобы обеспечить их соблюдение. Также опасения у конгрессменов вызывает то, может ли Дональд Трамп «здраво и твердо действовать в отношении России».

7 вопросов о новых санкциях США
Политика

13 июня в сенате США выступал госсекретарь Рекс Тиллерсон. Он заявил, что отношения с Москвой находятся на самом низком уровне за историю, но также отметил, что Вашингтон намерен избегать шагов, которые подорвали бы каналы связи с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о негативной реакции Кремля на новые санкции.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: санкции , США , кредиты
Главное
Совфед перенес рассмотрение закона о реестре чиновников-коррупционеров Политика
Материалы по теме
7 вопросов о новых санкциях США Политика
Кремль отреагировал на планы США по ужесточению санкций Политика
Сенат США согласовал ужесточение санкций против России Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку