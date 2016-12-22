С участниками «Прямой линии с Путиным» провели инструктаж

Гостей «Прямой линии с Владимиром Путиным» заранее проинструктировали, как вести себя во время прямого эфира. Обучение проходило в пансионате Управделами президента. Пригласили к Путину также Алексея Кудрина и Ирину Хакамаду

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС)

Инструктаж на природе

Подготовка к «Прямой линии с Владимиром Путиным», которая пройдет в четверг, 15 июня, началась заблаговременно. Организаторы собрали гостей мероприятия в подмосковном пансионате «Петрово-Дальнее», который входит в «Оздоровительный комплекс «Рублево-Успенский» Управления делами президента, рассказал РБК двое участников прямой линии. В пансионат, по словам собеседников РБК, заселили представителей общественности из регионов — для них во вторник прошла репетиция-инструктаж. Всего, по оценкам одного из участников прямой линии, в «Петрово-Дальнем» находится порядка 100 человек, которые примут участие в мероприятии.

В администрации пансионата «Петрово-Дальнее» РБК рассказали, что сейчас свободных номеров нет: до 16-17 июня все занято в связи с проведением «корпоративных мероприятий». Пансионат располагается в 20 километрах от Москвы в Одинцовском районе Подмосковья. Всего в доме отдыха 106 номеров, в том числе 28 одноместных и 58 двухместных. Стоимость проживания колеблется от 2750 руб. до 17850 руб. за сутки.

«Нас разделили на несколько групп, каждый зачитывал свой вопрос, девушки с телеканалов внимательно всех выслушивали, делали какие-то пометки в блокноте», — рассказал один из участников прямой линии. Гостям из регионов советовали не распивать накануне эфира алкоголь, чтобы не испытывать похмелье, добавил собеседник РБК. Инструкторы предупреждали участников и о том, чтобы те не пили много воды, так как линия может продлиться до 4-5 часов, уточнил РБК источник, знакомый с ходом организации мероприятия. Кроме того, советовали не надевать одежду в клетку и полоску, добавляет он. Гарантий, что кто-то из участников инструктажа задаст свой вопрос, организаторы не давали, но и своих вопросов не предлагали, уточнил участник прямой линии.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК, действительно ли инструктаж проходил в «Петрово-Дальнем» и обычная ли это практика. Руководитель дирекции общественных связей «Первого канала» Лариса Крымова от комментариев отказалась. «Не могу вам ничем помочь», — сказала РБК Крымова. В пресс-службах ВГТРК и НТВ не смогли оперативно ответить на запросы РБК.

Обычная практика

Инструктаж участников прямой линии, которых приглашают в студию, проводится ежегодно, и инструкции всегда одни и те же, рассказал РБК источник, знакомый с организацией мероприятия. В 2016 году гостей прямой линии собрали в подмосковном пансионате «Поляны», который, как и «Петрово-Дальнее», расположен на Рублево-Успенском шоссе и тоже подведомственен Управделами президента.

Тогда организаторы разделили гостей на секции и прослушали, как они могут задавать вопросы. По результатам бесед из нескольких сотен выбрали несколько десятков человек, которые должны были общаться с президентом. Кто-то мог задать свои вопросы, кому-то предложили задать вопросы, заранее подготовленные организаторами, следует из слов собеседников РБК.

Обычно инструктируют неопытных людей, в основном из регионов, которые не знают, как держаться перед камерой, уточняет источник, знакомый с организацией прямой линии. Людей спрашивают, какой именно вопрос они хотят задать президенту, зачастую помогая его сформулировать, вопрос должен быть складным и не слишком долгим, продолжает собеседник РБК. «Нередко дается возможность проговорить свой вопрос несколько раз, чтобы человек мог произнести его четко», — уточняет он. При этом важно, чтобы вопросы, которые будут звучать, касались самых разных сфер — это принципиальный момент, подчеркивает он.

В подмосковном пансионате собираются зрители, которые во время прямой трансляции находятся непосредственно в студии, рассказал РБК источник на одном из федеральных каналов. «Люди съезжаются со всей страны, логистика сложная, желающих задать вопрос много, а время эфира ограничено, — говорит собеседник, — поэтому необходим некий инструктаж», — пояснил собеседник.

«Прямая линия — это шоу, а шоу всегда должно быть хорошо подготовлено», — сказал источник, знакомый с организацией мероприятия.

Репетиция самой трансляции, по словам собеседника, проходит в Гостином дворе, там в последние годы проходит запись разговора Путина с россиянами. Участник прямой линии подтвердил РБК, что всех, кто проходил инструктаж, как планируется, должны подвести к разным подъезда Гостиного двора.

Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС

«Выставление света, расстановка камер — настройка всего оборудования. Репетируют передвижения ведущих по эфирной студии, передача слова от зрителей в студии к прямым включениям из регионов, чтобы трансляция получилась интересной и понятной», — отмечает источник на одном из федеральных каналов.

Ранее другой собеседник на одном из федеральных каналов говорил РБК, что, предположительно, включения будут из региона Байкала и Калининградской области. В подмосковном пансионате проживают экологи из Иркутской области, представители поисковых отрядов, которые проводят раскопки останков погибших в Великой Отечественной войне на границе с Белоруссией, и другие жители регионов, в частности из Якутии, уточнил участники прямой линии. Среди прошедших инструктаж, по словам собеседника РБК, были и сотрудники общественных организаций, занимающихся проблемами материнства и детства, в частности вопросами усыновления.

«Приглашали не представителей конкретных поисковых организаций, а представителей регионов. Организаторы прямой линии формировали их списки, и туда действительно попали несколько наших коллег из поисковых отрядов», — рассказала РБК ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева. По ее словам, организаторов интересовали поисковики, которые ранее становились героями телевизионных новостных сюжетов.

Традиционно подготовкой прямой линии занимается пресс-служба президента, которая при необходимости обращается за помощью в другие подразделения Кремля или сторонние организации, рассказали РБК два собеседника, близких к Кремлю. Обращения могут касаться подготовки вопросов, подборки проблемных тем, приглашения людей, уточняет один из источников РБК.

В этот раз, как и в предыдущие годы, готовить «Прямую линию» помогал внутриполитический блок Кремля, говорит другой собеседник, близкий к администрации президента.

Кудрин, Титов и Хакамада

В подготовке фактуры для прямой линии участвовал и Центр стратегических разработок Алексея Кудрина, рассказывает собеседник, знакомый с ходом организации мероприятия. Но сложно сказать, будет ли бывший министр финансов задавать вопрос Путину, такие вещи обычно решаются «в последний момент», добавляет собеседник РБК. На прямую линию должен прийти и бизнес-омбудсмен Борис Титов, рассказали РБК в пресс-службе уполномоченного, но задаст ли он вопрос президенту, не уточнили.

Алексей Кудрин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В мероприятии будут задействованы активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ), сказал РБК собеседник в организации. По его словам, это могут быть региональные активисты ОНФ, которые зададут свои вопросы во время прямых включений. По меньшей мере один представитель ОНФ приглашен в студию в Гостином дворе — это координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ. Карта убитых дорог» Александр Васильев.

«Представители ОНФ много ездят по стране, и мы видим очень много разваливающихся дорог. Ответственность за их состояние должны нести подрядчики, которые их делали, но зачастую ответственность никто не несет. Фирма банкротится, а отвечать потом некому», — рассказал РБК Васильев о том, какой вопрос он хочет задать Путину.

По словам источника РБК в ОНФ, организаторы прямой линии проявляли интерес к таким темам, как свалки, состояние дорог и аварийное жилье.

В студию в Гостином дворе приглашен глава фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков, который планирует задать вопрос про обманутых дольщиков, сообщил сам коммунист РБК. «Несмотря на поручения президента после Госсовета, пока все усилия властей направлены не на решение проблем, а на создание позитивной статистики. Я планирую спросить, как будет решаться проблема дольщиков и когда появятся ответственные за это», — рассказал Клычков.

Будет в Гостином дворе и политик Ирина Хакамада, рассказал РБК собеседник, близкий к организаторам мероприятия. Сама Хакамада не отвечала на звонки РБК.

Приглашение получил главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков. По его словам, перед праздниками ему позвонили и пригласили посетить студию. «Я спросил: «Просто посетить, как декорация, или задать вопрос?» Мне сказали, что будет возможность задать вопрос», — рассказал РБК главред НГ. Ремчуков сообщил, что у него в запасе есть десяток вопросов на разные темы — например, на тему цифровой экономики, стабильности в обществе, но какой именно он задаст, пока неясно.

Приглашены на «Прямую линию» и члены правительства, в частности, министр здравоохранения Вероника Скворцова, поскольку будут подниматься вопросы, связанные со здравоохранением, рассказал РБК источник в Минздраве.

Собеседник, близкий к организаторам прямой линии, рассказал РБК, что не исключен вариант, при котором Путин сделает ряд ярких заявлений, касающихся экономики, социальных вопросов и обороны, которые затем «могут лечь в основу его предвыборной платформы». Обсуждается, что в студию могут пригласить талантливых подростков, а также участников событий в Сирии, уточняет источник РБК. Может прозвучать вопрос и про реновацию, добавляет он. В основном же упор может быть сделан сделан на прямые включения из регионов и ответы на вопросы из соцсетей.

При участии Владимира Дергачева