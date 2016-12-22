Глава МИД Великобритании приедет в Россию впервые за пять лет

МИД Великобритании анонсировал предстоящий визит своего главы в Россию. Если визит состоится, он будет первым за последние пять лет. Предшественник Бориса Джонсона в столице России в качестве официального лица вообще не был

Борис Джонсон (Фото: Peter Nicholls / Reuters)

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон приедет в Москву в конце 2017 года по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова. Об этом сообщает в пятницу, 13 октября, пресс-служба британского МИДа.

«Визит станет важной возможностью для обсуждения ядерной сделки с Ираном и других проблем, представляющих общий интерес, включая региональную стабильность на Ближнем Востоке, и содержащих угрозы международному миру. Он также позволит нам обсудить сотрудничество в области безопасности в преддверии чемпионата мира следующего лета, в рамках которого Великобритания и Россия конструктивно работают вместе», — говорится в заявлении.

В сообщении Форин офис также подчеркивается, что у Великобритании и России есть глубокие разногласия, в частности, относительно Сирии и Украины. «Поэтому мы не можем вернуться к нашему сотрудничеству в обычном режиме, но крайне важно продолжить диалог по вопросам, представляющим национальный интерес для Великобритании», — отмечается в заявлении.

Сам Джонсон отметил, что российско-британские отношения являются непростыми. «Тем более важно говорить с Россией — управлять нашими различиями и сотрудничать там, где это возможно, ради безопасностью как наших наций, так и международного сообщества», — приводятся в заявлении слова министра.

«Конечно, мы будем продолжать оспаривать действия России, с которыми мы не согласны, будь то положение в Сирии или агрессия в отношении Украины. Мой визит даст возможность поговорить об этих проблемах и многих других лицом к лицу», — подчеркнул Джонсон. Он также отметил, что «с нетерпением ждет поездки в Москву».

Сергей Лавров пригласил Бориса Джонсона приехать с визитом в Россию еще зимой 2017 года. Позднее МИД Британии объявил, что визит главы ведомства в Москву состоится 10 апреля. Однако за два дня до планируемой даты Лондон объявил, что визит не состоится из-за ситуации в Сирии.

Предыдущий глава МИД Великобритании Филип Хэммонд в Россию вообще не приезжал. Уильям Хейг, который возглавлял внешнеполитическое ведомство с мая 2010 по июль 2014-го​, в последний раз посетил Москву с рабочим визитом в мае 2012 года.